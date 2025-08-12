김건희 오늘 영장심사…서울남부구치소에서 대기

동영상 고정 취소

먼저, 김건희 여사 구속영장 심사 소식입니다.



오늘 오전 10시 10분, 서울중앙지법에서 시작된 김 여사의 구속영장 심사는 4시간 반 만인 오후 2시 반쯤 끝났습니다.



김 여사는 구속 심사 후 취재진의 질문에 답하지 않고 호송차에 탑승했습니다.



김 여사는 지금 서울남부구치소에서 대기하고 있으며, 구속 여부는 이르면 오늘 밤 나올 예정입니다.



김 여사에 대한 구속영장이 발부될 경우, 전직 대통령 부부가 모두 구속되는 사상 첫 사례가 됩니다.



