홍남표 전 창원시장·조명래 전 부시장, 정치자금법 위반 기소

홍남표 전 창원시장과 조명래 전 창원부시장이 지난 지방선거 당시 수억 원대 불법 정치자금을 수수한 혐의로 불구속 기소됐습니다.



조명래 전 부시장은 본인의 국회의원 선거운동을 준비하면서, 수천 만원을 기부받은 혐의도 받고 있습니다.



문그린 기자가 보도합니다.



[리포트]



창원지검이 홍남표 전 창원시장을 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.



홍 전 시장은 창원시장 선거 당시, 12명으로부터 불법 정치자금 3억 5천만원을 받은 혐의를 받고 있습니다.



이 과정에 관여한 조명래 전 부시장과 캠프 관계자 2명도 기소했습니다.



홍 전 시장은 이와는 별도로 선거캠프 관계자가 사무실 운영비와 활동비 명목으로 4,200만 원을 사용한 데 대해, 기부받은 혐의도 받고 있습니다.



검찰은 이와 별도로 조명래 전 부시장의 불법 정치 자금 수수 혐의도 병합해 불구속 기소했습니다.



경찰이 검찰에 송치한 지 1년이나 지나섭니다.



조 전 부시장은 국회의원 선거 운동을 위한 사무실 보증금과 월세 등으로 2,950여 만원을 불법 기부받은 혐의를 받고 있습니다.



또, 오피스텔 월세 등으로 약 천 만원을 받은 청탁금지법위반 혐의로도 기소됐습니다.



이와 함께 홍 전 시장 등에게 정치자금을 제공한 12명도 약식 기소됐습니다.



KBS 뉴스 문그린입니다.



