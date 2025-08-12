뉴스7(대구)

[뉴스초대석] ‘수온 상승’에 따른 해양 생태계 미래는?

입력 2025.08.12 (19:19) 수정 2025.08.12 (19:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이상 기후 가속화…아열대 작물 전환 ‘속도’

이상 기후 가속화…아열대 작물 전환 ‘속도’
[여기는 안동] 달기약수탕·풍산시장 ‘지역상권 활력지원’ 선정 외

[여기는 안동] 달기약수탕·풍산시장 ‘지역상권 활력지원’ 선정 외

다음
[앵커]

기후 변화로 수온이 상승하면서 해양생태계에도 큰 영향을 미치고 있습니다.

경북 동해에선 최근 아열대성 어종인 참다랑어가 대량으로 잡히기도 했는데요.

이같은 해양생태계 변화에 대해 앞으로 어떻게 대응해 나가야 할 지 국립수산과학원 김현우 연구관과 함께 이야기 나눠보겠습니다.

김 연구관님, 어서 오십시오.

흔히 참치라고 불리는 참다랑어가 영덕에서 많이 잡혔다는 뉴스를 최근 자주 접한 것 같습니다.

참다랑어 어획량은 어느 정도인지, 또 잡을 수 있는 배정량이 있다는데 함께 말씀해주시죠.

[앵커]

사실, 동해 그러면 명태가 가장 먼저 떠오르는데요

최근에는 상어가 출현한다는 얘기도 들립니다.

동해에서 많이 잡히는 어종은 어떻게 바뀌고 있습니다.

[앵커]

경북 동해안에 8월 1일부터 고수온 주의보가 발효중인데요.

동해의 수온이 얼마나 오르고 있는지, 또 그 원인은 무엇인지 설명해 주시죠.

[앵커]

최근 폭염과 폭우가 반복되면서 한반도가 아열대 기후로 바뀌고 있다는 소식도 전해드린 적이 있습니다.

그럼 해양 생태계도 '아열대'로 바뀐다는 얘긴지, 이런 변화가 어업 현장에는 어떤 영향을 주고 있는지 궁금합니다.

[앵커]

해양 생태계가 바뀌고 어종이 바뀌면 지역 수산업과 관계기관의 대응도 중요할 것 같은데요.

어떻게 준비해 나가야 할까요.

[앵커]

뉴스초대석, 오늘은 동해 수온 상승과 어종 변화에 대해 국립수산과학원 김현우 연구관과 이야기 나누었습니다.

오늘 말씀 감사합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스초대석] ‘수온 상승’에 따른 해양 생태계 미래는?
    • 입력 2025-08-12 19:19:05
    • 수정2025-08-12 19:28:16
    뉴스7(대구)
[앵커]

기후 변화로 수온이 상승하면서 해양생태계에도 큰 영향을 미치고 있습니다.

경북 동해에선 최근 아열대성 어종인 참다랑어가 대량으로 잡히기도 했는데요.

이같은 해양생태계 변화에 대해 앞으로 어떻게 대응해 나가야 할 지 국립수산과학원 김현우 연구관과 함께 이야기 나눠보겠습니다.

김 연구관님, 어서 오십시오.

흔히 참치라고 불리는 참다랑어가 영덕에서 많이 잡혔다는 뉴스를 최근 자주 접한 것 같습니다.

참다랑어 어획량은 어느 정도인지, 또 잡을 수 있는 배정량이 있다는데 함께 말씀해주시죠.

[앵커]

사실, 동해 그러면 명태가 가장 먼저 떠오르는데요

최근에는 상어가 출현한다는 얘기도 들립니다.

동해에서 많이 잡히는 어종은 어떻게 바뀌고 있습니다.

[앵커]

경북 동해안에 8월 1일부터 고수온 주의보가 발효중인데요.

동해의 수온이 얼마나 오르고 있는지, 또 그 원인은 무엇인지 설명해 주시죠.

[앵커]

최근 폭염과 폭우가 반복되면서 한반도가 아열대 기후로 바뀌고 있다는 소식도 전해드린 적이 있습니다.

그럼 해양 생태계도 '아열대'로 바뀐다는 얘긴지, 이런 변화가 어업 현장에는 어떤 영향을 주고 있는지 궁금합니다.

[앵커]

해양 생태계가 바뀌고 어종이 바뀌면 지역 수산업과 관계기관의 대응도 중요할 것 같은데요.

어떻게 준비해 나가야 할까요.

[앵커]

뉴스초대석, 오늘은 동해 수온 상승과 어종 변화에 대해 국립수산과학원 김현우 연구관과 이야기 나누었습니다.

오늘 말씀 감사합니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.