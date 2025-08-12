뉴스7(대구)

[여기는 안동] 달기약수탕·풍산시장 ‘지역상권 활력지원’ 선정 외

입력 2025.08.12 (19:27) 수정 2025.08.12 (20:01)

중소벤처기업부의 지역상권 활력지원 추가 공모에 청송 달기약수탕과 안동 풍산시장이 최종 선정됐습니다.

이에 따라 지난 3월 대형산불로 큰 피해를 본 청송 달기약수탕에는 국비 8억 원을 포함한 18억 5천만 원이 투입돼 약수를 활용한 식음료와 체험형 콘텐츠가 개발되고, 복합 거점 공간이 설치됩니다.

또 산불 피해로 소비가 크게 줄어든 안동 풍산시장에는 국비 5억 원을 포함한 11억 5천만 원을 투입해 안동소주와 한우, 참마를 활용한 지역브랜드를 창출하고, 체험형 미식 관광 상권을 조성합니다.

영양 화매1·2리 ‘수요 맞춤 지원사업’ 선정

산불 피해를 본 영양 석보면 화매 1·2리가 국토교통부의 소규모 지역 수요 맞춤 지원사업 공모에 선정됐습니다.

이에 따라, 영양군은 화매1리에 마을창고를 다시 짓고 이재민 숙소 인근에 주차장과 휴게 쉼터 등을 조성합니다.

화매2리에는 훼손된 경로당 정비와 다목적 공동이용시설 조성, 마을 경관 개선 사업을 추진합니다.

안동병원, 교민 대상 ‘의료관광 투어’ 호응

안동병원이 해외 교민와 외국인을 대상으로 운영하는 의료관광프로그램 'K-헬스투어'가 큰 호응을 얻고 있습니다.

안동병원은 최근 2년간 'K-헬스투어'에 4천6백여 명이 참가했고, 최근 미국에 열린 시카고 한인 축제에서도 홍보부스에 7천여 명이 방문했다고 밝혔습니다.

'K-헬스투어'는 안동병원 전담팀이 공항 픽업 서비스부터 시작해 전문의 검사와 상담, 문화유산 탐방까지 밀착 관리하는 의료관광 프로그램입니다.

경북전문대, 혁신지원사업 평가 ‘최우수’

경북전문대학교가 교육부와 한국연구재단의 '2025년 전문대학 혁신지원사업 성과평가'에서 교육혁신 분야 최우수 등급을 받았습니다.

전국 118개 전문대학을 대상으로 진행된 이번 평가에서 경북전문대학교는 융합전공과 기초역량 강화를 위한 교양·비교과 프로그램, 전공 선택권 확대, 맞춤형 상담 프로그램 운영 등에서 높은 점수를 받았습니다.

성과평가 결과에 따라 최대 2배의 인센티브 사업비가 배정되면서 경북전문대학교는 올해 43억 9천여만원의 사업비를 지원받게 됐습니다.

