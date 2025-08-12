SB선보, 취약계층에 응급 차량 기부
입력 2025.08.12 (19:27) 수정 2025.08.12 (19:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지역 조선기자재업체, SB선보가 응급 안전 안심 서비스에 사용할 차량 지원에 써달라며 기부금 1억 7천만 원을 부산시에 전달했습니다.
부산시는 이 기부금으로 독거노인이나 중증장애인 가정에 응급 상황이 발생했을 때, 신속하게 출동할 수 있는 차량 10대를 구매할 예정입니다.
부산시는 이 기부금으로 독거노인이나 중증장애인 가정에 응급 상황이 발생했을 때, 신속하게 출동할 수 있는 차량 10대를 구매할 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- SB선보, 취약계층에 응급 차량 기부
-
- 입력 2025-08-12 19:27:26
- 수정2025-08-12 19:34:32
지역 조선기자재업체, SB선보가 응급 안전 안심 서비스에 사용할 차량 지원에 써달라며 기부금 1억 7천만 원을 부산시에 전달했습니다.
부산시는 이 기부금으로 독거노인이나 중증장애인 가정에 응급 상황이 발생했을 때, 신속하게 출동할 수 있는 차량 10대를 구매할 예정입니다.
부산시는 이 기부금으로 독거노인이나 중증장애인 가정에 응급 상황이 발생했을 때, 신속하게 출동할 수 있는 차량 10대를 구매할 예정입니다.
-
-
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.