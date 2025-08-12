부산국제코미디페스티벌 오는 29일 개막
입력 2025.08.12 (19:27) 수정 2025.08.12 (19:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
아시아 최초의 국제 코미디 축제, 제13회 부산국제코미디페스티벌이 오는 29일 개막합니다.
올해 부산국제코미디페스티벌은 오는 29일부터 다음 달 7일까지 열흘 동안 부산 전역 공연장에서 열리며 전 세계 10여 개국, 약 40개 팀이 참여해 관객들에게 국경을 초월한 웃음을 전합니다.
특히 올해 개막 공연은 처음으로 실내, 벡스코 오디토리움에서 진행되고 박명수 씨가 사회를 맡았습니다.
올해 부산국제코미디페스티벌은 오는 29일부터 다음 달 7일까지 열흘 동안 부산 전역 공연장에서 열리며 전 세계 10여 개국, 약 40개 팀이 참여해 관객들에게 국경을 초월한 웃음을 전합니다.
특히 올해 개막 공연은 처음으로 실내, 벡스코 오디토리움에서 진행되고 박명수 씨가 사회를 맡았습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산국제코미디페스티벌 오는 29일 개막
-
- 입력 2025-08-12 19:27:48
- 수정2025-08-12 19:34:05
아시아 최초의 국제 코미디 축제, 제13회 부산국제코미디페스티벌이 오는 29일 개막합니다.
올해 부산국제코미디페스티벌은 오는 29일부터 다음 달 7일까지 열흘 동안 부산 전역 공연장에서 열리며 전 세계 10여 개국, 약 40개 팀이 참여해 관객들에게 국경을 초월한 웃음을 전합니다.
특히 올해 개막 공연은 처음으로 실내, 벡스코 오디토리움에서 진행되고 박명수 씨가 사회를 맡았습니다.
올해 부산국제코미디페스티벌은 오는 29일부터 다음 달 7일까지 열흘 동안 부산 전역 공연장에서 열리며 전 세계 10여 개국, 약 40개 팀이 참여해 관객들에게 국경을 초월한 웃음을 전합니다.
특히 올해 개막 공연은 처음으로 실내, 벡스코 오디토리움에서 진행되고 박명수 씨가 사회를 맡았습니다.
-
-
노준철 기자 argos@kbs.co.kr노준철 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.