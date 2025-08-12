이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야”

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 오늘(12일) 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고, 필요하면 관련 법을 개정해서라도 후진적인 산재 공화국에서 벗어나도록 하겠다고 거듭 밝혔습니다.



이 대통령은 건설 현장의 불법 하도급과 위험한 업무를 하청·외주로 떠넘기는 '위험의 외주화'를 지적하며, "제도가 있는 범위 내에서 최대치의 조치를 하도록 해달라"고 지시했습니다.



