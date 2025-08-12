이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야”
입력 2025.08.12 (19:30) 수정 2025.08.12 (19:47)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이재명 대통령이 오늘(12일) 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고, 필요하면 관련 법을 개정해서라도 후진적인 산재 공화국에서 벗어나도록 하겠다고 거듭 밝혔습니다.
이 대통령은 건설 현장의 불법 하도급과 위험한 업무를 하청·외주로 떠넘기는 '위험의 외주화'를 지적하며, "제도가 있는 범위 내에서 최대치의 조치를 하도록 해달라"고 지시했습니다.
이 대통령은 건설 현장의 불법 하도급과 위험한 업무를 하청·외주로 떠넘기는 '위험의 외주화'를 지적하며, "제도가 있는 범위 내에서 최대치의 조치를 하도록 해달라"고 지시했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야”
-
- 입력 2025-08-12 19:30:32
- 수정2025-08-12 19:47:38
이재명 대통령이 오늘(12일) 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고, 필요하면 관련 법을 개정해서라도 후진적인 산재 공화국에서 벗어나도록 하겠다고 거듭 밝혔습니다.
이 대통령은 건설 현장의 불법 하도급과 위험한 업무를 하청·외주로 떠넘기는 '위험의 외주화'를 지적하며, "제도가 있는 범위 내에서 최대치의 조치를 하도록 해달라"고 지시했습니다.
이 대통령은 건설 현장의 불법 하도급과 위험한 업무를 하청·외주로 떠넘기는 '위험의 외주화'를 지적하며, "제도가 있는 범위 내에서 최대치의 조치를 하도록 해달라"고 지시했습니다.
-
-
황재락 기자 outfocus@kbs.co.kr황재락 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.