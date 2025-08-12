[대담한K] 초고령 사회의 노인 빈곤…‘주택연금’이 대안?

동영상 고정 취소

앞서 리포트에서 보신 것처럼 노후 재설계에 대비한 '주택연금'이 인기를 얻고 있죠.



양육과 부모 부양이라는 부담을 안았던 '낀 세대'의 경우, 정작 자신들의 노후 준비는 많이 부족했습니다.



일각에선 초고령 시대의 해법은 주택연금 활성화라고도 하는데, 김경환 한국주택금융공사 사장과 좀더 자세한 내용 짚어보겠습니다.



전세 보증, 주택담보대출 주택연금까지, 주택금융공사는 한 사람의 생애 전 주기와 연관이 돼 있는 거 같습니다?



앞서, 고령층의 빈곤 문제를 해결할 대안으로 주택연금 활성화가 꼽힌다는 얘기를 했는데, 어떻게 생각하십니까?



예전에는 집은 물려줄 유산으로 인식하는 경향이 많았는데, 요즘은 그런 분위기에도 조금씩 변화가 있는 거 같습니다.



주택연금 가입 의향이나 실제 가입률에도 변화가 있습니까?



가입자가 꾸준히 증가해 왔지만, 최근 수도권 아파트 가격 상승으로 증가폭이 주춤하고 있죠.



주택 가격은 오르는데 지급받는 연금이 그대로일 경우, 주택연금에 대한 기대감이 줄 수밖에 없잖아요?



지난 4월부터, 소상공인 대출 상환용 주택연금이 출시됐습니다.



재개발 재건축 분담금 납부도 가능하다고 하는데, 자세한 설명을 해주신다면?



가장 현실적인 문제는, 가입자가 사망했을 경우입니다.



담보 설정을 어떻게 했는지에 따라 배우자가 연금을 계속 수령할 수 있는지 여부가 달라지잖아요?



본사를 부산으로 이전한 지 11년이 됐습니다.



그간 지역발전을 위한 사회공헌 활동, 지역인재 채용에 있어서 적지 않은 역할을 해왔는데?



오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.



지금까지 김경환 한국주택금융공사 사장이었습니다.



