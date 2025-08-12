뉴스7(부산)

[대담한K] 초고령 사회의 노인 빈곤…‘주택연금’이 대안?

입력 2025.08.12 (19:32) 수정 2025.08.12 (19:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

부산국제코미디페스티벌 오는 29일 개막

부산국제코미디페스티벌 오는 29일 개막
[Aㅏ핫 AI] ‘AI 비서’와 함께 일하는 법

[Aㅏ핫 AI] ‘AI 비서’와 함께 일하는 법

다음
[앵커]

앞서 리포트에서 보신 것처럼 노후 재설계에 대비한 '주택연금'이 인기를 얻고 있죠.

양육과 부모 부양이라는 부담을 안았던 '낀 세대'의 경우, 정작 자신들의 노후 준비는 많이 부족했습니다.

일각에선 초고령 시대의 해법은 주택연금 활성화라고도 하는데, 김경환 한국주택금융공사 사장과 좀더 자세한 내용 짚어보겠습니다.

전세 보증, 주택담보대출 주택연금까지, 주택금융공사는 한 사람의 생애 전 주기와 연관이 돼 있는 거 같습니다?

[앵커]

앞서, 고령층의 빈곤 문제를 해결할 대안으로 주택연금 활성화가 꼽힌다는 얘기를 했는데, 어떻게 생각하십니까?

[앵커]

예전에는 집은 물려줄 유산으로 인식하는 경향이 많았는데, 요즘은 그런 분위기에도 조금씩 변화가 있는 거 같습니다.

주택연금 가입 의향이나 실제 가입률에도 변화가 있습니까?

[앵커]

가입자가 꾸준히 증가해 왔지만, 최근 수도권 아파트 가격 상승으로 증가폭이 주춤하고 있죠.

주택 가격은 오르는데 지급받는 연금이 그대로일 경우, 주택연금에 대한 기대감이 줄 수밖에 없잖아요?

[앵커]

지난 4월부터, 소상공인 대출 상환용 주택연금이 출시됐습니다.

재개발 재건축 분담금 납부도 가능하다고 하는데, 자세한 설명을 해주신다면?

[앵커]

가장 현실적인 문제는, 가입자가 사망했을 경우입니다.

담보 설정을 어떻게 했는지에 따라 배우자가 연금을 계속 수령할 수 있는지 여부가 달라지잖아요?

[앵커]

본사를 부산으로 이전한 지 11년이 됐습니다.

그간 지역발전을 위한 사회공헌 활동, 지역인재 채용에 있어서 적지 않은 역할을 해왔는데?

[앵커]

오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

지금까지 김경환 한국주택금융공사 사장이었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [대담한K] 초고령 사회의 노인 빈곤…‘주택연금’이 대안?
    • 입력 2025-08-12 19:32:07
    • 수정2025-08-12 19:56:07
    뉴스7(부산)
[앵커]

앞서 리포트에서 보신 것처럼 노후 재설계에 대비한 '주택연금'이 인기를 얻고 있죠.

양육과 부모 부양이라는 부담을 안았던 '낀 세대'의 경우, 정작 자신들의 노후 준비는 많이 부족했습니다.

일각에선 초고령 시대의 해법은 주택연금 활성화라고도 하는데, 김경환 한국주택금융공사 사장과 좀더 자세한 내용 짚어보겠습니다.

전세 보증, 주택담보대출 주택연금까지, 주택금융공사는 한 사람의 생애 전 주기와 연관이 돼 있는 거 같습니다?

[앵커]

앞서, 고령층의 빈곤 문제를 해결할 대안으로 주택연금 활성화가 꼽힌다는 얘기를 했는데, 어떻게 생각하십니까?

[앵커]

예전에는 집은 물려줄 유산으로 인식하는 경향이 많았는데, 요즘은 그런 분위기에도 조금씩 변화가 있는 거 같습니다.

주택연금 가입 의향이나 실제 가입률에도 변화가 있습니까?

[앵커]

가입자가 꾸준히 증가해 왔지만, 최근 수도권 아파트 가격 상승으로 증가폭이 주춤하고 있죠.

주택 가격은 오르는데 지급받는 연금이 그대로일 경우, 주택연금에 대한 기대감이 줄 수밖에 없잖아요?

[앵커]

지난 4월부터, 소상공인 대출 상환용 주택연금이 출시됐습니다.

재개발 재건축 분담금 납부도 가능하다고 하는데, 자세한 설명을 해주신다면?

[앵커]

가장 현실적인 문제는, 가입자가 사망했을 경우입니다.

담보 설정을 어떻게 했는지에 따라 배우자가 연금을 계속 수령할 수 있는지 여부가 달라지잖아요?

[앵커]

본사를 부산으로 이전한 지 11년이 됐습니다.

그간 지역발전을 위한 사회공헌 활동, 지역인재 채용에 있어서 적지 않은 역할을 해왔는데?

[앵커]

오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

지금까지 김경환 한국주택금융공사 사장이었습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.