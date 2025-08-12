뉴스7(제주)

[날씨] 제주 곳에 따라 내일 낮까지 ‘가끔 비’…무더위·열대야 다시 이어져

입력 2025.08.12 (19:41) 수정 2025.08.12 (19:51)

오늘도 일부 지역에선 많고 강한 비가 쏟아졌습니다.

현재, 산지와 추자도에 내려졌던 호우 특보는 해제됐지만, 산지엔 80mm넘게 비가 왔고, 추자도엔 117.5mm의 비가 내렸습니다.

내일 낮까진 곳에 따라 가끔 비가 내리겠고요.

해안 지역을 중심으론 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.

강수량은 산지엔 20에서 60mm가, 그 밖의 지역엔 최대 20mm가 예상됩니다.

비가 그치며 기온이 점차 오를텐데요.

오늘 제주시의 낮 기온은 32도까지 올랐고요.

내일도 한낮엔 32도 안팎까지 오르며 후텁지근하겠습니다.

다시 무더위가 이어지는 만큼, 온열질환에 주의하셔야겠습니다.

자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.

내일 아침 기온은 성산 26도, 그 밖의 지역 27도로 시작하겠습니다.

낮 기온은 성산과 서귀포 31도로 오늘과 비슷하겠고, 고산 31도, 제주 33도로 오늘보다 조금 높겠습니다.

당분간 해안가에는 물결이 강하게 밀려오면서 방파제나 해안도로를 넘는 곳이 있겠습니다.

바다의 물결은 제주 앞바다에서 0.5에서 1.5m로 잔잔하겠고요.

남쪽 먼바다의 물결도 최고 2m로 비교적 잔잔하겠습니다.

오늘까지 만조 시간대엔 해수면의 높이도 높겠고, 해상에서도 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠습니다.

주 후반까지 오전엔 맑은 하늘이 드러나겠고요.

낮엔 무더위가, 밤엔 열대야가 이어지겠습니다.

날씨였습니다.

