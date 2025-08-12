동료 스토킹 울산문화예술회관 전 직원 집유

동영상 고정 취소

울산지법은 울산문화예술회관에서 관리 직급으로 일하며 동료를 상습적으로 스토킹하고 협박한 50대 A 씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.



A 씨는 교제하다 헤어진 직원이 거부하는데도 만남을 독촉하며 집을 찾아가고 협박하는 메시지를 보낸 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



재판부는 "피해자가 지속적인 불안감과 공포심을 느껴 정신과 치료까지 받은 점 등을 고려했다"고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!