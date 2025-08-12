울산소방 폭염 출동 증가…온열질환자도 늘어

동영상 고정 취소

울산에서 폭염 관련 119 출동이 해마다 늘어나고 있습니다.



울산소방본부는 폭염 관련 출동 건수가 2022년 9건, 2023년 23건, 2024년 45건으로 해마다 증가했다고 밝혔습니다.



올해 6~7월 기준 온열질환자 발생도 33건으로, 지난해 같은 기간보다 13건 증가했습니다.



이에 따라 소방본부도 119구급차 32대를 폭염 구급대로 편성해 운영하는 등 대응하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!