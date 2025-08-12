[날씨] 대구·경북 내일 최대 60mm 비…한낮 기온 크게 올라

동영상 고정 취소

정체전선에 의해 형성된 비구름대의 영향으로 종일 비가 내리고 있습니다.



비는 내일 저녁까지 이어지겠는데요.



대구 경북에 최대 60mm, 울릉도와 독도엔 5~10mm 가량 내리겠습니다.



내일 한낮기온은 크게 오르겠습니다.



오늘 대구의 낮최고기온이 24.4도에 그치면서 비교적 선선했는데요.



내일은 한낮기온이 33도까지 오르며 무덥겠습니다.



기온은 앞으로 더 오르겠습니다.



오늘 남쪽 해안가를 중심으로는 호우특보가 내려지며 많은 비가 내렸습니다.



내일부터는 정체전선이 북쪽으로 이동해, 중부지방을 중심으로 비가 많이 내리겠습니다.



다음은 지역별 내일 기온입니다.



먼저 대구와 경북 남부지역입니다.



아침기온이 23도에서 24도로 오늘보다 3,4도 가량 오르겠고, 한낮에는 31도에서 33도의 기온을 보이며 덥겠습니다.



북부지역은 아침기온 22도 안팎을 보이겠고, 한낮에는 29도에서 32도의 분포를 보이겠습니다.



동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 22도 에서 25도 사이가 예상되고, 한낮에는 울진이 29도, 경주는 33도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.



먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.



목요일엔 대기가 불안정해지며 소나기가 내리겠습니다.



주 후반엔 날이 맑아지면서 기온이 더 올라, 폭염과 열대야가 다시 나타나겠습니다.



날씨정보였습니다.



