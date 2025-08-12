군위정수장 증설 완료…하루 1만3천㎥ 생산

동영상 고정 취소

군위군의 대구시 편입 이후 원활한 수돗물 공급을 위해 추진된 군위정수장 증설이 마무리됐습니다.



이에 따라 군위정수장의 하루 수돗물 생산량은 기존 9천에서 만3천㎥로 늘어나, 부계, 의흥, 삼국유사면 등 군위군 전역에 안정적인 물 공급이 가능해졌습니다.



그동안 군위군은 군위, 성리, 동부정수장 등에서 생활용수를 공급받아 왔지만, 생산량 부족과 시설 노후화 등으로 어려움을 겪었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!