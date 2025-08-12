울산시, 외국인 근로자지원센터 설치 검토
입력 2025.08.12 (19:44) 수정 2025.08.12 (20:20)
울산시가 외국인 노동자 증가에 따라 근로자지원센터 설치를 검토하고 있습니다.
울산시는 김수종 시의원의 서면 질의에서 "지난해 조례 제정으로 설치 근거가 마련됐고, 필요성도 제기되고 있다"며 이같이 답했습니다.
다만 "교육장, 상담실 등 시설비와 운영비 등을 고려해야 하는 만큼 합리적 방안을 모색하고 있다"고 덧붙였습니다.
박영하 기자 ha93@kbs.co.kr
