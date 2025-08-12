뉴스7(광주)

[여기는 전남] ‘광복 80주년’ 전남도, 항일독립유산 8건 지정 외

입력 2025.08.12 (19:52) 수정 2025.08.12 (20:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 전남] 잇따른 불친절·비위생 관광…‘무관용’ 강력 처분

[여기는 전남] 잇따른 불친절·비위생 관광…‘무관용’ 강력 처분
[앵커PICK] 16세에 투표권 주는 영국…우리나라는?

[앵커PICK] 16세에 투표권 주는 영국…우리나라는?

다음
전라남도는 광복 80주년을 맞아 '항일독립유산' 8건을 도 지정 문화유산으로 선정했습니다.

지정 유산에는 해남 심적암 항일 의병 전적, 여수 거문도 항일 유적, 화순 양회일 항일 의병 유산 등 전남 지역의 주요 항일운동 현장이 포함됐습니다.

전남도는 지정 유산의 안내판 설치와 기록화, 정기 점검을 추진하고 탐방 프로그램 운영 등으로 도민들이 향유할 수 있는 문화유산으로 발전시키겠다고 밝혔습니다.

전남 정당·시민단체, 박우량 전 신안군수 사면 비판

박우량 전 신안군수가 특별사면 된 데 대해 부당한 조치라는 비판이 잇따르고 있습니다.

정의당 전남도당은 박 전 군수가 채용에 불법 개입하고 수사를 방해해 징역형이 확정됐는데 이번 특사에 포함된 것을 납득할 수 없다고 지적했습니다.

목포시민주권행동도 성명을 내고 이번 사면이 국민통합이 아니라 권력형 범죄에 대한 면죄부라고 비판했습니다.

한편 이번 특별사면으로 피선거권이 회복된 박 전 군수는 내년 신안군수 선거에 출마하겠다는 뜻을 밝혔습니다.

전남서 이주노동자 인권 피해 증언대회 열려

전남에서 이주노동자 인권 유린 등 피해가 잇따르자 전남도의회가 이주 노동자들의 목소리를 직접 듣고 피해 예방을 위한 정책 논의에 나섰습니다.

전남도의회와 전남이주노동자인권네트워크는 오늘(12일) 도의회 중회의실에서 '전남 이주인권 증언대회'를 열고, 방글라데시 국적의 부당해고 피해자와 이주노동자노동조합 등의 증언을 들으며 대책을 논의했습니다.

전남노동권익센터는 지속적인 실태 조사로 제도적 장치를 마련하고 이주 노동자가 사회 구성원으로서 생활할 수 있도록 통·번역 시스템 등의 지원책도 필요하다고 제안했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 전남] ‘광복 80주년’ 전남도, 항일독립유산 8건 지정 외
    • 입력 2025-08-12 19:52:29
    • 수정2025-08-12 20:23:09
    뉴스7(광주)
전라남도는 광복 80주년을 맞아 '항일독립유산' 8건을 도 지정 문화유산으로 선정했습니다.

지정 유산에는 해남 심적암 항일 의병 전적, 여수 거문도 항일 유적, 화순 양회일 항일 의병 유산 등 전남 지역의 주요 항일운동 현장이 포함됐습니다.

전남도는 지정 유산의 안내판 설치와 기록화, 정기 점검을 추진하고 탐방 프로그램 운영 등으로 도민들이 향유할 수 있는 문화유산으로 발전시키겠다고 밝혔습니다.

전남 정당·시민단체, 박우량 전 신안군수 사면 비판

박우량 전 신안군수가 특별사면 된 데 대해 부당한 조치라는 비판이 잇따르고 있습니다.

정의당 전남도당은 박 전 군수가 채용에 불법 개입하고 수사를 방해해 징역형이 확정됐는데 이번 특사에 포함된 것을 납득할 수 없다고 지적했습니다.

목포시민주권행동도 성명을 내고 이번 사면이 국민통합이 아니라 권력형 범죄에 대한 면죄부라고 비판했습니다.

한편 이번 특별사면으로 피선거권이 회복된 박 전 군수는 내년 신안군수 선거에 출마하겠다는 뜻을 밝혔습니다.

전남서 이주노동자 인권 피해 증언대회 열려

전남에서 이주노동자 인권 유린 등 피해가 잇따르자 전남도의회가 이주 노동자들의 목소리를 직접 듣고 피해 예방을 위한 정책 논의에 나섰습니다.

전남도의회와 전남이주노동자인권네트워크는 오늘(12일) 도의회 중회의실에서 '전남 이주인권 증언대회'를 열고, 방글라데시 국적의 부당해고 피해자와 이주노동자노동조합 등의 증언을 들으며 대책을 논의했습니다.

전남노동권익센터는 지속적인 실태 조사로 제도적 장치를 마련하고 이주 노동자가 사회 구성원으로서 생활할 수 있도록 통·번역 시스템 등의 지원책도 필요하다고 제안했습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.