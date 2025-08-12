[간추린 단신] 완도서 토사가 창고 덮쳐…인명피해 없어 외

동영상 고정 취소

오전 한때 호우경보가 내려졌던 완도에서 토사 유출로 피해가 발생했습니다.



오늘(12일) 오후 2시쯤 완도군 금일읍의 한 공장 창고가 빗물에 휩쓸린 토사와 함께 무너져 내렸지만 인명피해는 없었습니다.



완도군은 중장비를 투입해 토사와 창고 잔해를 정리하고 있습니다.



광주 SRF 시설 악취 기준치 초과…“운영 중단해야”



김병내 광주 남구청장이 가연성폐기물 연료화시설 SRF의 악취 문제와 관련해 시설 가동을 일시 중단하고 쓰레기를 직매립할 것을 광주시에 건의하겠다고 밝혔습니다.



해당 시설은 지난 6월 악취 측정 결과 배출구에서 법정 허용 기준치인 희석배수 500을 넘는 669가 검출됐습니다.



남구는 악취 개선 권고 명령을 내렸고, 운영사는 개선안을 구청에 제출한 상탭니다.



‘감사관 채용 개입’ 시교육청 전 인사팀장 징역형



이정선 광주시교육감의 고교 동창이 감사관으로 채용되도록 부당 개입한 혐의를 받는 전 인사팀장이 징역형을 선고받았습니다.



광주지법 형사5단독 재판부는 위계에 의한 공무집행 방해 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.



이 교육감은 이에 대해 사과문을 내고 "인사 채용 원칙이 훼손된 것에 참담한 심정"이라고 밝혔습니다.



광주시, 금호타이어 공장 이전 지원단 구성 추진



금호타이어 공장 이전 지원을 위한 범사회적 협력기구가 꾸려집니다.



광주시는 금호타이어와 국회, 광산구, 함평군 등이 참여하는 가칭 '금호타이어 공장 이전 지원단'을 구성해 행정 절차 간소화 등을 지원할 방침입니다.



특히 금호타이어 측이 광주공장 부지를 매각하는 대로 개발사업자와 도시계획 변경 사전협상을 신속 추진한다는 계획입니다.



