[날씨] 광주·전남 시간당 30~50mm 폭우…내일 다시 폭염

정체전선이 남해상까지 북상하면서 광주와 전남 지역에 강한 비가 내리고 있습니다.



곳곳에 호우 특보가 내려졌다 해제되기를 반복하고 있는데요,



계속해서 오늘 밤까지 시간당 30~50mm 안팎의 폭우가 쏟아질 수 있어 각별히 주의하셔야겠고요,



비는 내일 오후까지 내리다 그치겠습니다.



내일까지 예상되는 비의 양은 광주와 전남 지역에 20~80mm, 해안에 많이 오는 곳은 100mm 이상입니다.



비가 그치는 내일부터는 다시 더워지겠습니다.



광주의 아침 최저 기온 25도로 곳곳에서 다시 열대야가 나타나겠고요,



한낮 기온 32도, 모레 33도로 오늘보다 6~8도가량 높겠습니다.



지역별 내일 기온입니다.



아침 기온 오늘보다 2도~5도가량 높겠습니다.



한낮 기온은 광주와 장성 32도까지 올라 덥겠습니다.



여수의 낮 최고 기온 30도, 고흥 33도로 후텁지근하겠습니다.



목포의 한낮 기온 31도, 영암과 완도 33도로 오늘보다 최대 8도가량 높겠습니다.



내일 서해남부 먼바다는 바람이 강해지고, 물결이 최고 3.5m로 매우 높아지겠습니다.



광복절인 금요일에는 대체로 맑고, 다시 폭염이 기승을 부리겠습니다.



날씨였습니다.



