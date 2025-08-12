뉴스 9 ‘3대 특검’ 수사

[단독] 김 여사 구속심사 날 ‘집사’ 체포…“김건희 모친 사건으로 연 끊어”

입력 2025.08.12 (21:09) 수정 2025.08.12 (22:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] “김건희 ‘내 돈으로 못산다’ 해 시계 구매…돈 절반 못 받았다”

[단독] “김건희 ‘내 돈으로 못산다’ 해 시계 구매…돈 절반 못 받았다”
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

다음
[앵커]

김 여사가 구속영장 심사를 받은 오늘(12일), 이른바 집사 게이트의 핵심 인물 김예성 씨가 귀국해 체포됐습니다.

김 씨는 비행기에 타기 전 베트남에서 저희 취재진을 단독으로 만났습니다.

김예성 씨는 자신은 집사가 아니고, 2018년 잔고 위조 사건 이후 연락을 끊었다고 주장했습니다.

단독 보도, 김영훈 기자입니다.

[리포트]

김건희 여사의 '집사'로 불려 온 김예성 씨, 입국하자마자 특검 수사관들에게 체포됩니다.

윤석열 전 대통령 파면 뒤 베트남에 출국해 특검 조사에 응하지 않다가, 4개월 만에 귀국한 겁니다.

앞서 베트남에서 KBS 취재진과 만난 김 씨는 '집사'가 아니라고 부인했습니다.

[김예성/'집사 게이트' 의혹 당사자 : "(제가) 남의 집 뒤치다꺼리나 하면서 빵구석이나 주워 먹는 그런 집사로 살고 싶은 놈은 아닙니다. 코바나(콘텐츠) 감사를 제가 명의만 빌려주고 그냥 업무를 보거나 보수를 받은 게 없어요."]

2018년 김 여사 모친인 최은순 씨 '잔고증명서 위조' 사건에 연루된 뒤엔 김 여사와 연락을 끊었다고 했습니다.

[김예성 : "(김 여사가) 전화 오셔서 엄청나게 역정을 내셨어요. '너는 어떻게 금융기관에서 근무했다면서 그런 짓을 저지를 수가 있냐'. 제가 정말 천추의 한이 남습니다."]

김 여사 일가 문제로 거듭 수사를 받아 희생양이 됐다던 김 씨.

이런 김 씨 주장과 달라 특검팀은 김 씨가 김 여사 인맥으로 렌터카 업체 운영에 이익을 얻어온 걸로 보고 있습니다.

체포 뒤 곧바로 광화문 특검 사무실로 압송된 김 씨는 특검 수사에 협조하겠다고 말했습니다.

[김예성/'집사 게이트' 의혹 당사자 : "어떠한 부정이나 불법적인 일에 관여한 바가 없습니다. 이 모든 것을 특검에 출두해서 소상히 떳떳하게 다 밝혀내도록 하겠습니다."]

특검팀은 업체 대표 조영탁 씨와 김 씨가 대선 당시 윤 전 대통령의 고액 후원자였던 점 등, 대가가 오가는 관계가 이어진 게 아닌지 수사 중입니다.

KBS 뉴스 김영훈입니다.

촬영기자:김경민/영상편집:김종선

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 김 여사 구속심사 날 ‘집사’ 체포…“김건희 모친 사건으로 연 끊어”
    • 입력 2025-08-12 21:09:23
    • 수정2025-08-12 22:07:24
    뉴스 9
[앵커]

김 여사가 구속영장 심사를 받은 오늘(12일), 이른바 집사 게이트의 핵심 인물 김예성 씨가 귀국해 체포됐습니다.

김 씨는 비행기에 타기 전 베트남에서 저희 취재진을 단독으로 만났습니다.

김예성 씨는 자신은 집사가 아니고, 2018년 잔고 위조 사건 이후 연락을 끊었다고 주장했습니다.

단독 보도, 김영훈 기자입니다.

[리포트]

김건희 여사의 '집사'로 불려 온 김예성 씨, 입국하자마자 특검 수사관들에게 체포됩니다.

윤석열 전 대통령 파면 뒤 베트남에 출국해 특검 조사에 응하지 않다가, 4개월 만에 귀국한 겁니다.

앞서 베트남에서 KBS 취재진과 만난 김 씨는 '집사'가 아니라고 부인했습니다.

[김예성/'집사 게이트' 의혹 당사자 : "(제가) 남의 집 뒤치다꺼리나 하면서 빵구석이나 주워 먹는 그런 집사로 살고 싶은 놈은 아닙니다. 코바나(콘텐츠) 감사를 제가 명의만 빌려주고 그냥 업무를 보거나 보수를 받은 게 없어요."]

2018년 김 여사 모친인 최은순 씨 '잔고증명서 위조' 사건에 연루된 뒤엔 김 여사와 연락을 끊었다고 했습니다.

[김예성 : "(김 여사가) 전화 오셔서 엄청나게 역정을 내셨어요. '너는 어떻게 금융기관에서 근무했다면서 그런 짓을 저지를 수가 있냐'. 제가 정말 천추의 한이 남습니다."]

김 여사 일가 문제로 거듭 수사를 받아 희생양이 됐다던 김 씨.

이런 김 씨 주장과 달라 특검팀은 김 씨가 김 여사 인맥으로 렌터카 업체 운영에 이익을 얻어온 걸로 보고 있습니다.

체포 뒤 곧바로 광화문 특검 사무실로 압송된 김 씨는 특검 수사에 협조하겠다고 말했습니다.

[김예성/'집사 게이트' 의혹 당사자 : "어떠한 부정이나 불법적인 일에 관여한 바가 없습니다. 이 모든 것을 특검에 출두해서 소상히 떳떳하게 다 밝혀내도록 하겠습니다."]

특검팀은 업체 대표 조영탁 씨와 김 씨가 대선 당시 윤 전 대통령의 고액 후원자였던 점 등, 대가가 오가는 관계가 이어진 게 아닌지 수사 중입니다.

KBS 뉴스 김영훈입니다.

촬영기자:김경민/영상편집:김종선
김영훈
김영훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속 가능성도

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속 가능성도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
[단독] “김건희 ‘내 돈으로 못산다’ 해 시계 구매…돈 절반 못 받았다”

[단독] “김건희 ‘내 돈으로 못산다’ 해 시계 구매…돈 절반 못 받았다”
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.