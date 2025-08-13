정치 ‘3대 특검’ 수사

김문수, 김건희 구속에 “헌정사에 유례없는 폭거”

입력 2025.08.13 (01:02)

국민의힘 김문수 당대표 후보는 김건희 여사의 구속영장 발부에 대해 "헌정사에 유례없는 폭거가 벌어졌다"고 비판했습니다.

김 후보는 오늘(13일) 김 여사 구속 직후 입장문을 내고 "이재명의 3대 특검이 전직 대통령 부부를 동시에 구속하는 만행을 저질렀다"며 이같이 밝혔습니다.

김 후보는 "조국·정경심 부부를 풀어주자마자, 곧바로 전직 대통령 부부를 구속했다"면서 "정치적 복수에 눈이 멀어 국격 따위는 안중에도 없다"고 지적했습니다.

이어 "이재명 대통령 본인의 5개 재판은 모두 멈춰 세우며 법 위에 군림하고 있다"며 "권력의 칼춤이 언제까지 계속될 수 있겠나. 머지않아 국민의 분노가 들불처럼 타올라, 이 폭정을 삼켜버릴 것"이라고 경고했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
