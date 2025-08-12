뉴스 9 ‘3대 특검’ 수사

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속 가능성도

입력 2025.08.12 (21:13) 수정 2025.08.12 (21:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
경찰·고용부 ‘잇단 산재’ 포스코이앤씨 압수수색

경찰·고용부 ‘잇단 산재’ 포스코이앤씨 압수수색

다음
[앵커]

네, 이렇게 각종 혐의로 수사를 받고, 동시 구속 기로에 놓이기까지, 윤석열 전 대통령을 둘러싼 각종 논란엔 늘 김건희 여사가 있었습니다.

특히 김 여사의 '비선'이 문제로 제기됐지만, 윤 전 대통령은 그때마다 이 문제를 덮었습니다.

신현욱 기자가 보도합니다.

[리포트]

"남편이 정치하는데 따라다니는걸 극도로 싫어한다"던 김건희 여사.

[김건희 여사/2021년 12월 : "남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠습니다."]

하지만 김 여사의 주변 인물들은 윤석열 정부 최대 '리스크'가 됐습니다.

천공, 건진법사 등 무속 관련 인물 문제는 후보 시절부터 제기됐습니다.

[유승민/당시 대선 후보/국민의힘 제20대 대선 경선 후보자 토론회/2021년 10월 : "이런 사람(천공)을 어떻게 알게 됐냐고 묻는 겁니다."]

[윤석열/당시 대선 후보 : "아니, 우리 부인에게 얘기해 준 분이 있어요."]

최재영 목사로부터 고가 가방을 받는 장면이 그대로 공개되기도 했습니다.

[최재영/목사/지난해 5월 : "아무것도 받지 않았으면 아무 일도 일어나지 않았습니다."]

임기 내내 의혹이 이어졌지만 윤 전 대통령은 아내를 비호하기에 급급했습니다.

[윤석열/전 대통령/지난해 2월 : "대통령이나 대통령 부인이 어느 누구한테도 이렇게 박절하게 대하기는 참 어렵습니다."]

정치 브로커 명태균 씨의 공천 개입 의혹이 불거지고야, 윤 전 대통령은 '부부의 사적 인연을 다 끊겠다'고 했습니다.

취임 3년 만이었습니다.

[윤석열/전 대통령/2024년 11월 : "제 처도 휴대전화를 바꿨어야 하고요. 국민들이 어쨌든 이런 걸로 걱정하고 속상해하는 일이 없도록 조치를 하겠습니다."]

결국 김 여사는 윤 전 대통령과 함께 16가지에 이르는 특검 수사를 받게 됐는데, 대부분이 주변 인물들, '비선' 문제입니다.

김 여사가 구속되면 사상 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속으로 역사에 기록됩니다.

KBS 뉴스 신현욱입니다.

영상편집:박주연/그래픽:박미주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속 가능성도
    • 입력 2025-08-12 21:13:53
    • 수정2025-08-12 21:20:28
    뉴스 9
[앵커]

네, 이렇게 각종 혐의로 수사를 받고, 동시 구속 기로에 놓이기까지, 윤석열 전 대통령을 둘러싼 각종 논란엔 늘 김건희 여사가 있었습니다.

특히 김 여사의 '비선'이 문제로 제기됐지만, 윤 전 대통령은 그때마다 이 문제를 덮었습니다.

신현욱 기자가 보도합니다.

[리포트]

"남편이 정치하는데 따라다니는걸 극도로 싫어한다"던 김건희 여사.

[김건희 여사/2021년 12월 : "남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠습니다."]

하지만 김 여사의 주변 인물들은 윤석열 정부 최대 '리스크'가 됐습니다.

천공, 건진법사 등 무속 관련 인물 문제는 후보 시절부터 제기됐습니다.

[유승민/당시 대선 후보/국민의힘 제20대 대선 경선 후보자 토론회/2021년 10월 : "이런 사람(천공)을 어떻게 알게 됐냐고 묻는 겁니다."]

[윤석열/당시 대선 후보 : "아니, 우리 부인에게 얘기해 준 분이 있어요."]

최재영 목사로부터 고가 가방을 받는 장면이 그대로 공개되기도 했습니다.

[최재영/목사/지난해 5월 : "아무것도 받지 않았으면 아무 일도 일어나지 않았습니다."]

임기 내내 의혹이 이어졌지만 윤 전 대통령은 아내를 비호하기에 급급했습니다.

[윤석열/전 대통령/지난해 2월 : "대통령이나 대통령 부인이 어느 누구한테도 이렇게 박절하게 대하기는 참 어렵습니다."]

정치 브로커 명태균 씨의 공천 개입 의혹이 불거지고야, 윤 전 대통령은 '부부의 사적 인연을 다 끊겠다'고 했습니다.

취임 3년 만이었습니다.

[윤석열/전 대통령/2024년 11월 : "제 처도 휴대전화를 바꿨어야 하고요. 국민들이 어쨌든 이런 걸로 걱정하고 속상해하는 일이 없도록 조치를 하겠습니다."]

결국 김 여사는 윤 전 대통령과 함께 16가지에 이르는 특검 수사를 받게 됐는데, 대부분이 주변 인물들, '비선' 문제입니다.

김 여사가 구속되면 사상 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속으로 역사에 기록됩니다.

KBS 뉴스 신현욱입니다.

영상편집:박주연/그래픽:박미주
신현욱
신현욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
[단독] 김 여사 구속심사 날 ‘집사’ 체포…“김건희 모친 사건으로 연 끊어”

[단독] 김 여사 구속심사 날 ‘집사’ 체포…“김건희 모친 사건으로 연 끊어”
[단독] “김건희 ‘내 돈으로 못산다’ 해 시계 구매…돈 절반 못 받았다”

[단독] “김건희 ‘내 돈으로 못산다’ 해 시계 구매…돈 절반 못 받았다”
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.