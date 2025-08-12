윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속 가능성도

동영상 고정 취소

[앵커]



네, 이렇게 각종 혐의로 수사를 받고, 동시 구속 기로에 놓이기까지, 윤석열 전 대통령을 둘러싼 각종 논란엔 늘 김건희 여사가 있었습니다.



특히 김 여사의 '비선'이 문제로 제기됐지만, 윤 전 대통령은 그때마다 이 문제를 덮었습니다.



신현욱 기자가 보도합니다.



[리포트]



"남편이 정치하는데 따라다니는걸 극도로 싫어한다"던 김건희 여사.



[김건희 여사/2021년 12월 : "남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠습니다."]



하지만 김 여사의 주변 인물들은 윤석열 정부 최대 '리스크'가 됐습니다.



천공, 건진법사 등 무속 관련 인물 문제는 후보 시절부터 제기됐습니다.



[유승민/당시 대선 후보/국민의힘 제20대 대선 경선 후보자 토론회/2021년 10월 : "이런 사람(천공)을 어떻게 알게 됐냐고 묻는 겁니다."]



[윤석열/당시 대선 후보 : "아니, 우리 부인에게 얘기해 준 분이 있어요."]



최재영 목사로부터 고가 가방을 받는 장면이 그대로 공개되기도 했습니다.



[최재영/목사/지난해 5월 : "아무것도 받지 않았으면 아무 일도 일어나지 않았습니다."]



임기 내내 의혹이 이어졌지만 윤 전 대통령은 아내를 비호하기에 급급했습니다.



[윤석열/전 대통령/지난해 2월 : "대통령이나 대통령 부인이 어느 누구한테도 이렇게 박절하게 대하기는 참 어렵습니다."]



정치 브로커 명태균 씨의 공천 개입 의혹이 불거지고야, 윤 전 대통령은 '부부의 사적 인연을 다 끊겠다'고 했습니다.



취임 3년 만이었습니다.



[윤석열/전 대통령/2024년 11월 : "제 처도 휴대전화를 바꿨어야 하고요. 국민들이 어쨌든 이런 걸로 걱정하고 속상해하는 일이 없도록 조치를 하겠습니다."]



결국 김 여사는 윤 전 대통령과 함께 16가지에 이르는 특검 수사를 받게 됐는데, 대부분이 주변 인물들, '비선' 문제입니다.



김 여사가 구속되면 사상 초유의 전직 대통령 부부 동시 구속으로 역사에 기록됩니다.



KBS 뉴스 신현욱입니다.



영상편집:박주연/그래픽:박미주



