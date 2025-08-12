“대구 산하기관장 임기 연장은 홍준표 체제 연장”

동영상 고정 취소

대구참여연대는 성명을 내고, 대구시가 대구교통공사, 대구도시개발공사 등 올해 임기가 만료되는 산하 공기업·출자출연기관장의 임기를 내년 지방선거인 6월까지 연장하기로 한 데 대해 비판했습니다.



참여연대는, 현재 산하 기관들은 홍준표 전 시장의 막무가내식 통폐합의 결과이자 측근 임명의 결과라며 임기 연장 조치는 홍준표 체제의 연장이라고 지적했습니다.



그러면서 공정한 절차에 따라 내부의 유능한 인재를 권한대행으로 임명하고, 현 체제를 재검토하라고 대구시에 촉구했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!