“대구 산하기관 수의계약 정보 공개, 절반 안돼”

대구시 산하 공사·공단과 출자·출연 기관 가운데 수의계약 내역을 모두 공개한 곳이 절반도 안 되는 거로 나타났습니다.



대구경실련 조사 결과, 대상 기관 12곳 중 대구의료원과 대구정책연구원, 대구교통공사 등 5곳만 수의계약 내역을 전부 공개했고, 나머지는 자체 기준 금액 이상만 공개했습니다.



대구경실련은 관련 법 위반이 이어지고 있다며, 시정 운영의 공정성과 투명성 강화를 위해 대구시와 시의회가 개선책을 내놔야 한다고 주장했습니다.



