광복 80주년 학술 토론회, 청주서 열려

광복 80주년을 기념해 충북인의 항일 투쟁과 독립운동사를 조명하는 학술 토론회가 오늘, 청주에서 열렸습니다.



역사학계 전문가 등 참석자들은 그동안 조명되지 않았던 충북 독립운동가들의 해외 항일 투쟁과 임시정부 수립 공로 등 다양한 독립운동의 발자취를 살폈습니다.



또, 충북 독립 운동사 발간과 자료 번역 문제, 보훈 당국의 공훈 심사 등에 대해서도 논의했습니다.



