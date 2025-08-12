광복 80주년 학술 토론회, 청주서 열려
입력 2025.08.12 (21:50) 수정 2025.08.12 (22:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
광복 80주년을 기념해 충북인의 항일 투쟁과 독립운동사를 조명하는 학술 토론회가 오늘, 청주에서 열렸습니다.
역사학계 전문가 등 참석자들은 그동안 조명되지 않았던 충북 독립운동가들의 해외 항일 투쟁과 임시정부 수립 공로 등 다양한 독립운동의 발자취를 살폈습니다.
또, 충북 독립 운동사 발간과 자료 번역 문제, 보훈 당국의 공훈 심사 등에 대해서도 논의했습니다.
역사학계 전문가 등 참석자들은 그동안 조명되지 않았던 충북 독립운동가들의 해외 항일 투쟁과 임시정부 수립 공로 등 다양한 독립운동의 발자취를 살폈습니다.
또, 충북 독립 운동사 발간과 자료 번역 문제, 보훈 당국의 공훈 심사 등에 대해서도 논의했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 광복 80주년 학술 토론회, 청주서 열려
-
- 입력 2025-08-12 21:50:53
- 수정2025-08-12 22:18:04
광복 80주년을 기념해 충북인의 항일 투쟁과 독립운동사를 조명하는 학술 토론회가 오늘, 청주에서 열렸습니다.
역사학계 전문가 등 참석자들은 그동안 조명되지 않았던 충북 독립운동가들의 해외 항일 투쟁과 임시정부 수립 공로 등 다양한 독립운동의 발자취를 살폈습니다.
또, 충북 독립 운동사 발간과 자료 번역 문제, 보훈 당국의 공훈 심사 등에 대해서도 논의했습니다.
역사학계 전문가 등 참석자들은 그동안 조명되지 않았던 충북 독립운동가들의 해외 항일 투쟁과 임시정부 수립 공로 등 다양한 독립운동의 발자취를 살폈습니다.
또, 충북 독립 운동사 발간과 자료 번역 문제, 보훈 당국의 공훈 심사 등에 대해서도 논의했습니다.
-
-
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr송국회 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.