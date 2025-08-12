[충북&오늘] 양수발전소 주민 지원…자율주행차 교육적 활용

동영상 고정 취소

영동군이 양수발전소 건설로 불편을 겪는 주민들을 위해 복지 사업을 지원합니다.



충주시가 시험용 자율주행차를 기증 받아 과학 교육에 활용할 예정입니다.



한국수력원자력이 1조 3천억 원을 투입해 건설 중인 영동 양수발전소 부지입니다.



2030년까지 영동군 양강면 일대에 250메가와트급 양수발전소 2기가 들어서게 됩니다.



관련법에 따라 내년부터 발전소 주변 지역에 주민 복지 사업비가 지원됩니다.



영동군은 발전소와 가장 가까워 소음과 먼지 등 생활 불편을 겪고 있는 양강면에 내년도 지원금 2억 5천만 원을 모두 배정한다고 밝혔습니다.



이어 내후년부터 상촌면과 학산면 등 주변 지역으로 지원을 늘릴 계획입니다.



[배근순/영동군 미래전략과 양수발전팀장 : "향후 발전소 가동 기간까지 지속적으로 주민 의견을 수렴하고 사업을 추진해 주민 불편을 최소화하고, 지역 주민들에게 실질적으로 삶의 질이 향상될 수 있을 것이라 기대합니다."]



자율주행차 기술 연구 기업인 오토노머스 에이투지(A2Z)가 자체 개발한 시험용 자율주행차 '코이'를 충주시에 기증합니다.



충주시는 자율주행차를 기증받아 성내동 어린이과학관 해담별에 전시하고 과학 교육 프로그램에 활용할 예정입니다.



에이투지는 현대자동차 출신 기술진들이 창업한 자율주행기술 분야 전문 기업으로, 운행 허가를 받은 자율주행차 40여 대를 보유하고 있습니다.



음성청결고추 직거래 장터가 오늘, 음성읍 하상주차장에서 시작됐습니다.



고추 직거래 장터는 오는 10월 말까지 날짜가 2와 7로 끝나는 장날에 열립니다.



장터에서는 생산자 이력 사항을 기록한 출하 확인증이 있는 고추를 판매합니다.



음성군은 중간 유통 마진이 없는 고추 직거래로 농가 소득은 늘고 소비자 비용 부담은 줄 것으로 기대하고 있습니다.



