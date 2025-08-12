김영환 지사, 주한 미국 대사대리와 현안 논의

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김영환 충청북도지사가 어제, 조셉 윤 주한미국대사관 대사대리와 만나 충북 현안에 대한 교류·협력 방안을 논의했습니다.



양측은 충북의 바이오와 반도체 등 지역 경제 현안에 대해 의견을 나눴습니다.



특히 지난 4월, 충청북도 대표단이 미국 보스턴의 바이오 클러스터를 방문했던 후속 조치로 관련 협력안도 언급한 걸로 전해졌습니다.



