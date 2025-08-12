[오늘의 영상] 부동산 관련 3천억 대 피소된 날에도
입력 2025.08.12 (22:01) 수정 2025.08.12 (22:03)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
무려 3천억 원 대 천문학적 금액의 소송전에 휘말려도 오타니는 오타니였습니다.
부당하게 부동산 중개인을 배제했다며 피소된 오타니, 세경기 연속이자 42호 홈런을 터뜨렸습니다.
오늘의 영상입니다.
부당하게 부동산 중개인을 배제했다며 피소된 오타니, 세경기 연속이자 42호 홈런을 터뜨렸습니다.
오늘의 영상입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [오늘의 영상] 부동산 관련 3천억 대 피소된 날에도
-
- 입력 2025-08-12 22:01:17
- 수정2025-08-12 22:03:25
무려 3천억 원 대 천문학적 금액의 소송전에 휘말려도 오타니는 오타니였습니다.
부당하게 부동산 중개인을 배제했다며 피소된 오타니, 세경기 연속이자 42호 홈런을 터뜨렸습니다.
오늘의 영상입니다.
부당하게 부동산 중개인을 배제했다며 피소된 오타니, 세경기 연속이자 42호 홈런을 터뜨렸습니다.
오늘의 영상입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.