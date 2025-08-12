영동 비닐하우스·청주 상가 화재 잇따라

동영상 고정 취소

영동과 청주에서 화재가 잇따랐습니다.



오늘 새벽 1시쯤, 영동군 심천면의 한 비닐하우스에서 불이 나 내부 88㎡와 농기계 등을 태우고 한 시간여 만에 꺼졌습니다.



이어 오늘 오전 9시 10분 청주시 성안동의 한 상가 건물 테라스에서 불이 나 외벽 등을 태우고 30분 만에 진화됐습니다.



