옥천터널서 SUV가 안내유도차 추돌…1명 다쳐

동영상 고정 취소

오늘 오전 9시 반쯤, 옥천군 동이면 경부고속도로 서울 방향 옥천1터널에서 20대 A 씨가 몰던 SUV가 청소 작업 중이던 안내 유도차를 들이받았습니다.



이 사고로 A 씨가 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 A 씨가 유도 차량을 발견하지 못해 사고를 낸 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!