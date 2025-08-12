옥천터널서 SUV가 안내유도차 추돌…1명 다쳐
오늘 오전 9시 반쯤, 옥천군 동이면 경부고속도로 서울 방향 옥천1터널에서 20대 A 씨가 몰던 SUV가 청소 작업 중이던 안내 유도차를 들이받았습니다.
이 사고로 A 씨가 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰은 A 씨가 유도 차량을 발견하지 못해 사고를 낸 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.
