뉴스라인 W

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

입력 2025.08.12 (22:55) 수정 2025.08.12 (23:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

다음
[앵커]

김건희 여사가 오늘 구속영장 심사를 받았습니다.

전직 대통령 배우자가 구속영장 심사를 받는 건 사상 처음입니다.

김건희 여사는 현재 구치소에서 영장 심사 결과를 기다리고 있습니다.

취재기자 연결합니다.

오정현 기자!

아직 심사 결과가 나오지 않았죠?

[기자]

네, 아직 결과는 나오지 않았습니다.

김건희 여사 구속영장 심사는 오전 10시 10분에 시작해, 4시간 반 정도 진행됐는데요.

김 여사는 영장 심사 40분 전쯤 법원에 도착했습니다.

'아무것도 아닌 사람'이라고 했던 특검 조사 때와 달리, 각종 혐의에 대한 취재진의 질문에 아무런 답변도 하지 않고 곧장 법정으로 향했습니다.

하지만 법정 안에선 다른 모습이었는데요, 김 여사는 직접 5분 정도 변론하면서 "결혼 전 문제까지 거론돼 속상하다"고 밝히기도 한 걸로 전해집니다.

특검이 구속영장 청구서에 담은 혐의는 3가지입니다.

도이치모터스 주가 조작, 공천 개입, 통일교와 건진법사 청탁 의혹입니다.

16가지 의혹 가운데 녹취와 진술 등 자료가 충분한 혐의만 우선 추린 건데요.

법원에 제출한 구속 의견서만 840쪽이었습니다.

또 김 여사가 여전히 측근들에게 영향을 미치고 있고 측근들이 휴대전화를 초기화하는 등, 증거 인멸 우려가 있다고 강조했습니다.

반면, 김 여사 측은 의견서 60쪽과 프레젠테이션 자료까지 동원하며 혐의를 모두 부인했습니다.

휴대전화도 압수돼 증거인멸을 할 수도, 건강이 나빠 도주할 수도 없다고 맞섰습니다.

[앵커]

김 여사는, 구치소에서 대기 중이죠?

[기자]

네 오후 4시쯤, 김건희 여사를 태운 호송차가 이곳 서울남부구치소에 도착했습니다.

지금은 일부 김 여사의 지지자들과 만일의 사태에 대비해 현장을 관리하는 경찰이 대기하고 있습니다.

당초 김 여사의 구금 장소는 서울구치소였는데요.

어제 특검 측이, 장소 변경을 요청했습니다.

이미 윤석열 전 대통령이 서울구치소에 구속돼 있어, 부부를 모두 수용하기 부담스럽다는 구치소 측 의견 등이 반영된 걸로 보입니다.

이에 따라 김 여사는 약 20km 떨어진 서울남부구치소로 이동했습니다.

김 여사는 현재 일반 피의자들이 사용하는 대기실에 있는데요.

다만 다른 피의자들 없이, 혼자 있는 걸로 전해집니다.

6~7명이 생활하는 일반 수용실 보단 넓은 곳으로 알려졌습니다.

또, 화장실과 TV 소파 등의 시설은 갖춰있지만 서울구치소와 달리 에어컨은 없는 것으로 파악됐습니다.

만약 영장이 기각되면 바로 서울 서초동 자택으로 귀가하겠지만, 발부되면 입소 절차를 거쳐 이곳 남부구치소에 바로 수감됩니다.

이 경우 김 여사는 대기실에 머문 뒤 신체검사 등을 마치고, 이튿날 독방으로 이동하게 됩니다.

김 여사 구속 여부는 오늘 밤, 늦어도 내일 오전엔 결정됩니다.

지금까지 서울남부구치소에서 KBS 뉴스 오정현입니다.

촬영기자:심규일/영상편집:박주연

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
    • 입력 2025-08-12 22:55:13
    • 수정2025-08-12 23:01:48
    뉴스라인 W
[앵커]

김건희 여사가 오늘 구속영장 심사를 받았습니다.

전직 대통령 배우자가 구속영장 심사를 받는 건 사상 처음입니다.

김건희 여사는 현재 구치소에서 영장 심사 결과를 기다리고 있습니다.

취재기자 연결합니다.

오정현 기자!

아직 심사 결과가 나오지 않았죠?

[기자]

네, 아직 결과는 나오지 않았습니다.

김건희 여사 구속영장 심사는 오전 10시 10분에 시작해, 4시간 반 정도 진행됐는데요.

김 여사는 영장 심사 40분 전쯤 법원에 도착했습니다.

'아무것도 아닌 사람'이라고 했던 특검 조사 때와 달리, 각종 혐의에 대한 취재진의 질문에 아무런 답변도 하지 않고 곧장 법정으로 향했습니다.

하지만 법정 안에선 다른 모습이었는데요, 김 여사는 직접 5분 정도 변론하면서 "결혼 전 문제까지 거론돼 속상하다"고 밝히기도 한 걸로 전해집니다.

특검이 구속영장 청구서에 담은 혐의는 3가지입니다.

도이치모터스 주가 조작, 공천 개입, 통일교와 건진법사 청탁 의혹입니다.

16가지 의혹 가운데 녹취와 진술 등 자료가 충분한 혐의만 우선 추린 건데요.

법원에 제출한 구속 의견서만 840쪽이었습니다.

또 김 여사가 여전히 측근들에게 영향을 미치고 있고 측근들이 휴대전화를 초기화하는 등, 증거 인멸 우려가 있다고 강조했습니다.

반면, 김 여사 측은 의견서 60쪽과 프레젠테이션 자료까지 동원하며 혐의를 모두 부인했습니다.

휴대전화도 압수돼 증거인멸을 할 수도, 건강이 나빠 도주할 수도 없다고 맞섰습니다.

[앵커]

김 여사는, 구치소에서 대기 중이죠?

[기자]

네 오후 4시쯤, 김건희 여사를 태운 호송차가 이곳 서울남부구치소에 도착했습니다.

지금은 일부 김 여사의 지지자들과 만일의 사태에 대비해 현장을 관리하는 경찰이 대기하고 있습니다.

당초 김 여사의 구금 장소는 서울구치소였는데요.

어제 특검 측이, 장소 변경을 요청했습니다.

이미 윤석열 전 대통령이 서울구치소에 구속돼 있어, 부부를 모두 수용하기 부담스럽다는 구치소 측 의견 등이 반영된 걸로 보입니다.

이에 따라 김 여사는 약 20km 떨어진 서울남부구치소로 이동했습니다.

김 여사는 현재 일반 피의자들이 사용하는 대기실에 있는데요.

다만 다른 피의자들 없이, 혼자 있는 걸로 전해집니다.

6~7명이 생활하는 일반 수용실 보단 넓은 곳으로 알려졌습니다.

또, 화장실과 TV 소파 등의 시설은 갖춰있지만 서울구치소와 달리 에어컨은 없는 것으로 파악됐습니다.

만약 영장이 기각되면 바로 서울 서초동 자택으로 귀가하겠지만, 발부되면 입소 절차를 거쳐 이곳 남부구치소에 바로 수감됩니다.

이 경우 김 여사는 대기실에 머문 뒤 신체검사 등을 마치고, 이튿날 독방으로 이동하게 됩니다.

김 여사 구속 여부는 오늘 밤, 늦어도 내일 오전엔 결정됩니다.

지금까지 서울남부구치소에서 KBS 뉴스 오정현입니다.

촬영기자:심규일/영상편집:박주연
오정현
오정현 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”

[속보] 김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.