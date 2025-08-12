서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

동영상 고정 취소

서희건설 이봉관 회장이 이른바 '순방 목걸이'를 김건희 여사에게 전달한 사실을 인정하는 자수서를 제출했습니다.



그동안 특검이 찾아오던 진품 목걸이 실물도 함께 제출했는데요.



이 회장은 김 여사 인척 집에서 '순방 목걸이'가 발견됐다는 KBS 보도를 접하고 휴대전화를 바꾸는 등 증거인멸을 시도한 정황이 확인됐습니다.



정상빈 기자가 단독 보도합니다.



서희건설 이봉관 회장이 특검에 제출한 자수서는 시가 6천만 원대 '순방 목걸이'를 김건희 여사에게 줬다는 내용입니다.



[오정희/특검보 : "서희건설 측은 김건희 씨가 착용한 반클리프앤 아펠 목걸이를 교부한 사실을 인정하는 취지의 자수서를 특검에 제출하였습니다."]



순방 이후 돌려받아 보관했다는 진품 목걸이 실물도 제출했습니다.



지난달 25일 KBS는 김 여사 인척 집에서 '순방 목걸이'가 발견됐다는 사실에 이어, 이것이 '모조품'이라는 내용을 단독 보도했습니다.



'진품 목걸이'를 김 여사에게 전달한 서희건설 이봉관 회장은 이 보도 직후 휴대전화를 교체한 걸로 전해집니다.



하지만 특검팀이 서희건설 본사를 압수수색 한 데 이어 이 회장의 휴대전화 교체 사실까지 파악하자, 결국 자수서와 목걸이를 제출한 겁니다.



자수서엔 비서실장 모친 명의로 목걸이를 샀고, 백화점 상품권을 이용했다는 등의 구체적 경위가 담긴 것으로 알려졌습니다.



이는 "빌렸다", "모조품이다", "20년 전 구매해 어머니에게 준 선물이다" 등 기존 진술과 정면으로 배치돼 특검팀은 김 여사가 거짓 해명을 해왔다고 판단하고 있습니다.



특검팀은 '순방 목걸이' 대가로 이 회장의 맏사위인 박성근 전 검사가 2022년 6월 국무총리 비서실장에 임명됐다고 보고 알선수재 혐의 적용을 검토하고 있습니다.



구속영장 심사에서도 이에 대한 별도 의견서를 제출했습니다.



판사는 영장 심사 마지막 질문으로 김 여사에게 '목걸이를 받은 적이 있는지' 물었지만, 김 여사는 아니라고 답했습니다.



KBS 뉴스 정상빈입니다.



촬영기자:유현우 박준영/영상편집:신남규/그래픽:유건수 조재현



