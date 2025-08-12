목걸이에 발목 잡힌 김건희…법원, 구속영장 심사

동영상 고정 취소

[앵커]



이고은 변호사 나와있습니다.



김건희 여사에 대한 영장심사, 생각보다는 빨리 끝났단 얘기도 있습니다.



어떻게 보시나요?



[앵커]



그럼 오늘 김여사의 법원출석부터 영장심사에서 다뤄진 혐의와 쟁점 다시 한 번 정리해볼까요?



[앵커]



특검측의 설명에 비해 김건희 여사 측 설명은 짧게 이뤄진 걸로 전해졌죠?



[앵커]



김건희 여사가 직접 5분 가량 발언했다고 하는데요.



결혼 전 문제까지 거론돼서 속상하다.



이렇게 말했다고 합니다.



무슨 뜻일까요?



[앵커]



김여사의 진술이 끝나자 판사가 질문을 던졌다고 하죠?



[앵커]



영장심사가 열린 날.



서희건설의 자수서 소식이 전해졌습니다.



김여사 입장에선 상당히 불리한 내용이 될 수도 있을 거 같은데요?



[앵커]



이 자수서 내용이 모두 사실이라면 김건희 여사의 그간의 해명이 거짓말이 되는 셈이지 않습니까?



[앵커]



또 하나.



이 나토순방목걸이 관련 내용은 구속영장에 들어있지 않은 내용이잖아요.



그럼에도 영장 심사 결과에 영향을 미칠 수 있다고 봐야할까요?



[앵커]



예비증거인멸 우려도 우려지만 역시 범죄 혐의가 소명이 된다고 법원이 판단해야 영장을 발부하는 것 아니겠습니까?



[앵커]



예비서희건설 자수서 건은 수사가 좀 더 이뤄져야할 걸로 보이는데요.



이 수사는 앞으로 어떻게 전개가 될까요?



[앵커]



이고은 변호사였습니다.



말씀 잘 들었습니다.



