뉴스라인 W

목걸이에 발목 잡힌 김건희…법원, 구속영장 심사

입력 2025.08.12 (23:05) 수정 2025.08.12 (23:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
김 여사 구속심사 날 ‘집사’ 체포…“김건희 모친 사건으로 연 끊어”

김 여사 구속심사 날 ‘집사’ 체포…“김건희 모친 사건으로 연 끊어”

다음
[앵커]

이고은 변호사 나와있습니다.

김건희 여사에 대한 영장심사, 생각보다는 빨리 끝났단 얘기도 있습니다.

어떻게 보시나요?

[앵커]

그럼 오늘 김여사의 법원출석부터 영장심사에서 다뤄진 혐의와 쟁점 다시 한 번 정리해볼까요?

[앵커]

특검측의 설명에 비해 김건희 여사 측 설명은 짧게 이뤄진 걸로 전해졌죠?

[앵커]

김건희 여사가 직접 5분 가량 발언했다고 하는데요.

결혼 전 문제까지 거론돼서 속상하다.

이렇게 말했다고 합니다.

무슨 뜻일까요?

[앵커]

김여사의 진술이 끝나자 판사가 질문을 던졌다고 하죠?

[앵커]

영장심사가 열린 날.

서희건설의 자수서 소식이 전해졌습니다.

김여사 입장에선 상당히 불리한 내용이 될 수도 있을 거 같은데요?

[앵커]

이 자수서 내용이 모두 사실이라면 김건희 여사의 그간의 해명이 거짓말이 되는 셈이지 않습니까?

[앵커]

또 하나.

이 나토순방목걸이 관련 내용은 구속영장에 들어있지 않은 내용이잖아요.

그럼에도 영장 심사 결과에 영향을 미칠 수 있다고 봐야할까요?

[앵커]

예비증거인멸 우려도 우려지만 역시 범죄 혐의가 소명이 된다고 법원이 판단해야 영장을 발부하는 것 아니겠습니까?

[앵커]

예비서희건설 자수서 건은 수사가 좀 더 이뤄져야할 걸로 보이는데요.

이 수사는 앞으로 어떻게 전개가 될까요?

[앵커]

이고은 변호사였습니다.

말씀 잘 들었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 목걸이에 발목 잡힌 김건희…법원, 구속영장 심사
    • 입력 2025-08-12 23:05:15
    • 수정2025-08-12 23:14:48
    뉴스라인 W
[앵커]

이고은 변호사 나와있습니다.

김건희 여사에 대한 영장심사, 생각보다는 빨리 끝났단 얘기도 있습니다.

어떻게 보시나요?

[앵커]

그럼 오늘 김여사의 법원출석부터 영장심사에서 다뤄진 혐의와 쟁점 다시 한 번 정리해볼까요?

[앵커]

특검측의 설명에 비해 김건희 여사 측 설명은 짧게 이뤄진 걸로 전해졌죠?

[앵커]

김건희 여사가 직접 5분 가량 발언했다고 하는데요.

결혼 전 문제까지 거론돼서 속상하다.

이렇게 말했다고 합니다.

무슨 뜻일까요?

[앵커]

김여사의 진술이 끝나자 판사가 질문을 던졌다고 하죠?

[앵커]

영장심사가 열린 날.

서희건설의 자수서 소식이 전해졌습니다.

김여사 입장에선 상당히 불리한 내용이 될 수도 있을 거 같은데요?

[앵커]

이 자수서 내용이 모두 사실이라면 김건희 여사의 그간의 해명이 거짓말이 되는 셈이지 않습니까?

[앵커]

또 하나.

이 나토순방목걸이 관련 내용은 구속영장에 들어있지 않은 내용이잖아요.

그럼에도 영장 심사 결과에 영향을 미칠 수 있다고 봐야할까요?

[앵커]

예비증거인멸 우려도 우려지만 역시 범죄 혐의가 소명이 된다고 법원이 판단해야 영장을 발부하는 것 아니겠습니까?

[앵커]

예비서희건설 자수서 건은 수사가 좀 더 이뤄져야할 걸로 보이는데요.

이 수사는 앞으로 어떻게 전개가 될까요?

[앵커]

이고은 변호사였습니다.

말씀 잘 들었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”

[속보] 김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.