사회 ‘3대 특검’ 수사

김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”

입력 2025.08.13 (00:03) 수정 2025.08.13 (01:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사가 구속됐습니다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 어젯(12일) 밤 늦게 자본시장법 위반 등 혐의를 받는 김 여사에 대해 구속영장을 발부했습니다.

법원은 증거를 인멸할 염려가 있다고 영장 발부 사유를 밝혔습니다.

김 여사에 대한 구속영장이 발부되면서, 전직 대통령 부부가 모두 구속되는 사상 첫 사례가 됐습니다.

앞서 어제(12일) 오전 10시 10분부터 오후 3시까지 김 여사에 대한 구속영장 심사가 진행됐습니다.

심사를 마친 김 여사는 '법정에서 직접 발언했는지', 혐의를 여전히 모두 부인하는지', '서희건설 회장이 목걸이를 전달했다고 자수서를 냈는데 입장이 있는지' 등을 묻는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않고 호송차에 탔습니다.

영장 심사 뒤 서울 남부구치소로 이동해 구인 피의자 대기실에서 머무르던 김 여사는 구속영장 발부 뒤 정식 입소 절차를 밟게 됩니다.

김 여사는 수의로 환복하고, 머그샷 촬영과 지문 채취 등 절차 뒤 구속 피의자들이 있는 수용동으로 이동합니다.

앞서 김 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 지난 7일 자본시장법 위반 및 알선수재 등 혐의로 김 여사에 대한 구속영장을 청구했습니다.

특검팀은 22쪽의 구속영장 청구서에 자본시장법 위반·정치자금법 위반·알선수재 위반 혐의 등을 적시했습니다.

특검팀은 김 여사가 도이치모터스 주가조작 세력과 공모해 통정매매와 고가 매수 등 약 3,800차례에 걸쳐 8억 1천만 원가량의 부당이득을 얻은 것으로 판단했습니다.

공천 개입 의혹에 대해선 2021년 6월부터 이듬해 3월까지 58회에 걸쳐 약 2억 7천만 원의 여론조사를 명태균 씨로부터 무상으로 제공받았다고 봤습니다.

통일교 청탁 의혹과 관련해선 '건진법사' 전성배 씨와 공모해 2022년 4월부터 7월까지 고가의 목걸이와 가방 등 모두 8,200여만 원의 선물을 받은 걸로 의심하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”
    • 입력 2025-08-13 00:03:37
    • 수정2025-08-13 01:08:57
    사회
윤석열 전 대통령의 배우자 김건희 여사가 구속됐습니다.

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 어젯(12일) 밤 늦게 자본시장법 위반 등 혐의를 받는 김 여사에 대해 구속영장을 발부했습니다.

법원은 증거를 인멸할 염려가 있다고 영장 발부 사유를 밝혔습니다.

김 여사에 대한 구속영장이 발부되면서, 전직 대통령 부부가 모두 구속되는 사상 첫 사례가 됐습니다.

앞서 어제(12일) 오전 10시 10분부터 오후 3시까지 김 여사에 대한 구속영장 심사가 진행됐습니다.

심사를 마친 김 여사는 '법정에서 직접 발언했는지', 혐의를 여전히 모두 부인하는지', '서희건설 회장이 목걸이를 전달했다고 자수서를 냈는데 입장이 있는지' 등을 묻는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않고 호송차에 탔습니다.

영장 심사 뒤 서울 남부구치소로 이동해 구인 피의자 대기실에서 머무르던 김 여사는 구속영장 발부 뒤 정식 입소 절차를 밟게 됩니다.

김 여사는 수의로 환복하고, 머그샷 촬영과 지문 채취 등 절차 뒤 구속 피의자들이 있는 수용동으로 이동합니다.

앞서 김 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀은 지난 7일 자본시장법 위반 및 알선수재 등 혐의로 김 여사에 대한 구속영장을 청구했습니다.

특검팀은 22쪽의 구속영장 청구서에 자본시장법 위반·정치자금법 위반·알선수재 위반 혐의 등을 적시했습니다.

특검팀은 김 여사가 도이치모터스 주가조작 세력과 공모해 통정매매와 고가 매수 등 약 3,800차례에 걸쳐 8억 1천만 원가량의 부당이득을 얻은 것으로 판단했습니다.

공천 개입 의혹에 대해선 2021년 6월부터 이듬해 3월까지 58회에 걸쳐 약 2억 7천만 원의 여론조사를 명태균 씨로부터 무상으로 제공받았다고 봤습니다.

통일교 청탁 의혹과 관련해선 '건진법사' 전성배 씨와 공모해 2022년 4월부터 7월까지 고가의 목걸이와 가방 등 모두 8,200여만 원의 선물을 받은 걸로 의심하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
양성모
양성모 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
김문수, 김건희 구속에 “헌정사에 유례없는 폭거”

김문수, 김건희 구속에 “헌정사에 유례없는 폭거”
민주당 “김건희 구속, 사필귀정…국가 정상화 신호탄”

민주당 “김건희 구속, 사필귀정…국가 정상화 신호탄”
혁신당 “김건희 구속, 인과응보이자 자업자득…정의 살아있음을 증명”

혁신당 “김건희 구속, 인과응보이자 자업자득…정의 살아있음을 증명”
[특보] 초유의 대통령 부부 동시 구속…증거인멸 우려

[특보] 초유의 대통령 부부 동시 구속…증거인멸 우려

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.