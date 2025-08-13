뉴스광장 1부 ‘3대 특검’ 수사

민주당, 김건희 구속에 “사필귀정”…국민의힘 ‘침묵’

입력 2025.08.13 (06:17) 수정 2025.08.13 (06:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
“한미 정상, 25일 첫 회담”…“방일도 검토 중”

“한미 정상, 25일 첫 회담”…“방일도 검토 중”

다음
[앵커]

김건희 여사에 대한 구속영장이 발부되자 여야 반응은 엇갈렸습니다.

더불어민주당 등 범여권은 사필귀정, 인과응보라며 환영했는데, 국민의힘은 공식 입장을 내놓지 않았습니다.

박영민 기자의 보도입니다.

[리포트]

"사필귀정이자 국가 정상화의 신호탄."

더불어민주당은 김건희 여사 구속영장 발부 직후 곧바로 환영 입장을 내놨습니다.

민주당 박수현 수석대변인은 서면브리핑을 통해 "법원이 내린 상식적인 결정을 국민과 함께 환영한다"고 밝혔습니다.

"김 씨가 구속영장에서 빠져나갈 길은 없었다"면서 "스스로의 주장대로 '아무것도 아닌 사람'이 아닌 윤석열 정권 국정농단의 정점에 있는 인물"이라고 지적했습니다.

그러면서 김 씨의 죄상을 낱낱이 밝히고 제대로 처벌해야 한다고 강조했습니다.

조국혁신당은 논평을 통해 "인과응보이자 자업자득"이라며 "대한민국 민주주의의 든든한 기둥을 다시 세우는 역사적 순간"이라고 평가했습니다.

반면, 국민의힘은 당 차원의 공식 입장을 내지 않았습니다.

윤석열 전 대통령이 탈당한만큼 거리는 두려는 것으로 보이는데, 다만, 당 일각에서는 "전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 상황이 안타깝다"는 반응도 나왔습니다.

KBS 뉴스 박영민입니다.

영상편집:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당, 김건희 구속에 “사필귀정”…국민의힘 ‘침묵’
    • 입력 2025-08-13 06:17:26
    • 수정2025-08-13 06:35:59
    뉴스광장 1부
[앵커]

김건희 여사에 대한 구속영장이 발부되자 여야 반응은 엇갈렸습니다.

더불어민주당 등 범여권은 사필귀정, 인과응보라며 환영했는데, 국민의힘은 공식 입장을 내놓지 않았습니다.

박영민 기자의 보도입니다.

[리포트]

"사필귀정이자 국가 정상화의 신호탄."

더불어민주당은 김건희 여사 구속영장 발부 직후 곧바로 환영 입장을 내놨습니다.

민주당 박수현 수석대변인은 서면브리핑을 통해 "법원이 내린 상식적인 결정을 국민과 함께 환영한다"고 밝혔습니다.

"김 씨가 구속영장에서 빠져나갈 길은 없었다"면서 "스스로의 주장대로 '아무것도 아닌 사람'이 아닌 윤석열 정권 국정농단의 정점에 있는 인물"이라고 지적했습니다.

그러면서 김 씨의 죄상을 낱낱이 밝히고 제대로 처벌해야 한다고 강조했습니다.

조국혁신당은 논평을 통해 "인과응보이자 자업자득"이라며 "대한민국 민주주의의 든든한 기둥을 다시 세우는 역사적 순간"이라고 평가했습니다.

반면, 국민의힘은 당 차원의 공식 입장을 내지 않았습니다.

윤석열 전 대통령이 탈당한만큼 거리는 두려는 것으로 보이는데, 다만, 당 일각에서는 "전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 상황이 안타깝다"는 반응도 나왔습니다.

KBS 뉴스 박영민입니다.

영상편집:김유진
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속
김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”
김문수, 김건희 구속에 “헌정사에 유례없는 폭거”

김문수, 김건희 구속에 “헌정사에 유례없는 폭거”
민주당 “김건희 구속, 사필귀정…국가 정상화 신호탄”

민주당 “김건희 구속, 사필귀정…국가 정상화 신호탄”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”
윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속
트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종

트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종
중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑

중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.