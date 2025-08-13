[잇슈 컬처] ‘미 작가조합 제명’ 박찬욱 감독 “규정 위반 안 했지만…”

동영상 고정 취소

박찬욱 감독이 미국 작가조합에서 제명된 것과 관련해 입장을 밝혔습니다.



앞서 조합 측은 박 감독이 조합의 파업 기간 TV 시리즈 '동조자'의 각본을 집필했다며 파업 규정 위반을 이유로 박 감독을 제명했는데요.



박찬욱 감독은 언론 인터뷰를 통해 '동조자'의 대본은 파업 시작 전 이미 완료되었으며 새로운 설정을 추가하는 작업도 파업이 끝난 후 이뤄졌다고 반박했습니다.



또, 규정을 위반하지 않았기에 조합의 결정에 항소를 고려했다면서도 정해진 항소 기간과 새 영화 '어쩔 수가 없다'의 후반 작업 일정이 겹쳐 항소를 포기했다고 밝혔습니다.



한편, 미국 작가조합은 2023년 AI 기술 도입에 반발해 대규모 파업을 진행했고 조합 측은 파업 기간 작가들의 집필 작업을 엄격하게 징계하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!