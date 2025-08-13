뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] ‘댄스그룹 원조’ 노이즈·R.ef 뭉쳤다…새 팀 결성

입력 2025.08.13 (06:49) 수정 2025.08.13 (06:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] ‘미 작가조합 제명’ 박찬욱 감독 “규정 위반 안 했지만…”

[잇슈 컬처] ‘미 작가조합 제명’ 박찬욱 감독 “규정 위반 안 했지만…”
“1천6백억 원어치 샀다”…하버드대도 뛰어든 비트코인? [잇슈 머니]

“1천6백억 원어치 샀다”…하버드대도 뛰어든 비트코인? [잇슈 머니]

다음
90년대 가요계를 풍미한 원조 댄스 그룹이죠, '노이즈'와 '알이에프'(R.ef)- 이 두 팀이 모여 새로운 팀을 결성했습니다. 반가운 소식 만나보시죠.

노이즈와 알이에프 멤버들이 'NR'이라는 이름의 프로젝트 그룹으로 돌아옵니다.

가요계에 따르면 'NR'은 노이즈의 메인보컬 홍종구 씨와 래퍼 겸 안무를 맡았던 한상일 씨, 그리고 알이에프의 보컬 이성욱 씨가 팀을 이룬 3인조 댄스 그룹인데요.

이들은 전성기 시절 발표한 많은 히트곡이 여전히 사랑받고 있는 데다 올해 초 대학로 소극장에서 가진 특별 공연이 팬들의 호응을 얻으면서 본격적인 활동을 펼치게 됐습니다.

NR은 오는 18일 유명 프로듀서 김창환 씨가 함께한 싱글 앨범을 발매하며, 앞으로도 댄스 가수로서 꾸준한 활동을 이어간다는 계획입니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] ‘댄스그룹 원조’ 노이즈·R.ef 뭉쳤다…새 팀 결성
    • 입력 2025-08-13 06:49:15
    • 수정2025-08-13 06:52:44
    뉴스광장 1부
90년대 가요계를 풍미한 원조 댄스 그룹이죠, '노이즈'와 '알이에프'(R.ef)- 이 두 팀이 모여 새로운 팀을 결성했습니다. 반가운 소식 만나보시죠.

노이즈와 알이에프 멤버들이 'NR'이라는 이름의 프로젝트 그룹으로 돌아옵니다.

가요계에 따르면 'NR'은 노이즈의 메인보컬 홍종구 씨와 래퍼 겸 안무를 맡았던 한상일 씨, 그리고 알이에프의 보컬 이성욱 씨가 팀을 이룬 3인조 댄스 그룹인데요.

이들은 전성기 시절 발표한 많은 히트곡이 여전히 사랑받고 있는 데다 올해 초 대학로 소극장에서 가진 특별 공연이 팬들의 호응을 얻으면서 본격적인 활동을 펼치게 됐습니다.

NR은 오는 18일 유명 프로듀서 김창환 씨가 함께한 싱글 앨범을 발매하며, 앞으로도 댄스 가수로서 꾸준한 활동을 이어간다는 계획입니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”
윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속
트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종

트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종
중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑

중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.