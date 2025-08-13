뉴스광장 1부

‘MLS 선배’ 이영표의 손흥민 향한 조언은?

입력 2025.08.13 (06:58) 수정 2025.08.13 (07:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

폰세, 개막 선발 15연승…최소 경기 200K 돌파

폰세, 개막 선발 15연승…최소 경기 200K 돌파
[출근길 날씨] 중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑

[출근길 날씨] 중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑

다음
[앵커]

미국 프로축구를 미리 경험한 이영표 KBS 축구 해설위원이 손흥민을 향해 애정 어린 조언을 건넸습니다.

손흥민이 미국 무대를 뒤흔들 거라 조심스럽게 예상하면서 북중미월드컵을 앞둔 축구대표팀에 큰 도움이 될 것이라 내다봤습니다.

박선우 기자가 보도합니다.

[리포트]

손흥민의 데뷔전은 메이저리그 사커가 즉각적인 영향력을 발휘했다고 조명할 정도로 강렬했습니다.

이영표 위원은 손흥민이 전폭적인 지원 속에 메시처럼 미국에서 제2의 전성기를 열어갈 거라고 내다봤습니다.

[이영표/KBS 축구 해설위원 : "확실한 장점들이 있기에 그런 장점들을 봤을 때 MLS에서도 지속적으로 많은 득점과 공격포인트를 생산할 수 있을 거라 생각합니다."]

과거 MLS에서 선수로 활약했던 경험을 바탕으로 빠른 적응을 위한 조언도 잊지 않았습니다.

[이영표/KBS 축구 해설위원 : "(원정 가면) 시차가 3시간 이상 나고, 비행시간이 6~7시간이 걸리고… 경기력을 유지하는데 상당히 쉽지 않거든요. 그런 것들에 잘 적응할 필요가 있을 것 같습니다."]

이런 변수들에 잘 적응한다면 마지막이 될지도 모르는 북중미월드컵에서 대표팀에 커다란 도움이 될 거라 예상했습니다.

[이영표/KBS 축구 해설위원 : "경기장 특징이나 잔디 상태는 직접 뛰어보지 않으면 자세히 알 수 없습니다. (미리) 뛰어보고, 경기장 분위기도 느껴보고 그럴 거기 때문에 내년 월드컵을 준비하는데 있어서는 최고의 환경이 되지 않을까 (생각합니다)."]

프로스포츠의 천국이라 불리는 미국에서 시야도 한층 넓어질 거라며 손흥민만의 '행복 축구'를 기대했습니다.

[이영표/KBS 축구 해설위원 : "행복한 축구를 하기 위해서는 상당히 좋은 선택이라는 생각이 들고, 행복하게 축구하다가 선수 생활을 잘 마무리했으면 좋겠습니다."]

KBS 뉴스 박선우입니다.

촬영기자:최진영/영상편집:박경상

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘MLS 선배’ 이영표의 손흥민 향한 조언은?
    • 입력 2025-08-13 06:58:06
    • 수정2025-08-13 07:03:55
    뉴스광장 1부
[앵커]

미국 프로축구를 미리 경험한 이영표 KBS 축구 해설위원이 손흥민을 향해 애정 어린 조언을 건넸습니다.

손흥민이 미국 무대를 뒤흔들 거라 조심스럽게 예상하면서 북중미월드컵을 앞둔 축구대표팀에 큰 도움이 될 것이라 내다봤습니다.

박선우 기자가 보도합니다.

[리포트]

손흥민의 데뷔전은 메이저리그 사커가 즉각적인 영향력을 발휘했다고 조명할 정도로 강렬했습니다.

이영표 위원은 손흥민이 전폭적인 지원 속에 메시처럼 미국에서 제2의 전성기를 열어갈 거라고 내다봤습니다.

[이영표/KBS 축구 해설위원 : "확실한 장점들이 있기에 그런 장점들을 봤을 때 MLS에서도 지속적으로 많은 득점과 공격포인트를 생산할 수 있을 거라 생각합니다."]

과거 MLS에서 선수로 활약했던 경험을 바탕으로 빠른 적응을 위한 조언도 잊지 않았습니다.

[이영표/KBS 축구 해설위원 : "(원정 가면) 시차가 3시간 이상 나고, 비행시간이 6~7시간이 걸리고… 경기력을 유지하는데 상당히 쉽지 않거든요. 그런 것들에 잘 적응할 필요가 있을 것 같습니다."]

이런 변수들에 잘 적응한다면 마지막이 될지도 모르는 북중미월드컵에서 대표팀에 커다란 도움이 될 거라 예상했습니다.

[이영표/KBS 축구 해설위원 : "경기장 특징이나 잔디 상태는 직접 뛰어보지 않으면 자세히 알 수 없습니다. (미리) 뛰어보고, 경기장 분위기도 느껴보고 그럴 거기 때문에 내년 월드컵을 준비하는데 있어서는 최고의 환경이 되지 않을까 (생각합니다)."]

프로스포츠의 천국이라 불리는 미국에서 시야도 한층 넓어질 거라며 손흥민만의 '행복 축구'를 기대했습니다.

[이영표/KBS 축구 해설위원 : "행복한 축구를 하기 위해서는 상당히 좋은 선택이라는 생각이 들고, 행복하게 축구하다가 선수 생활을 잘 마무리했으면 좋겠습니다."]

KBS 뉴스 박선우입니다.

촬영기자:최진영/영상편집:박경상
박선우
박선우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”

김건희 여사 구속영장 발부…“증거 인멸할 염려”
윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속

윤석열 정부 침몰 시킨 ‘김 여사 리스크’…초유의 동시 구속
트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종

트럼프 2기 첫 ‘국가 인권 보고서’…북한 내용 줄고, 체제 비판 실종
중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑

중부 시간당 30~50mm 집중호우…수도권 최대 200mm↑
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.