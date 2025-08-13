뉴스광장

[잇슈 SNS] 호날두 이제 품절남?…10년 연인에게 청혼

입력 2025.08.13 (07:35) 수정 2025.08.13 (07:40)

세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두가 약 10년간 교제한 여자친구에게 드디어 청혼했다며 주요 외신들이 보도했습니다.

지난 11일 그의 여자친구 조르지나 로드리게스가 소셜미디어에 올린 게시물인데요.

커다란 다이아몬드 반지를 낀 사진과 함께 스페인어로 호날두의 청혼을 승낙했음을 암시하는 글을 남겼습니다.

해당 게시물은 반나절만에 "좋아요" 800만 개와 수십만 개의 축하 댓글을 기록했고, 전문가들은 해당 반지를 두고 최소 30캐럿 이상에 가격은 최대 70억 원에 이를 것으로 예상했습니다.

호날두는 2016년 레알 마드리드 선수 시절 로드리게스와 처음 만나 교제를 시작했으며 지금까지 사실혼 관계를 유지하고 있는데요.

2023년 호날두가 사우디아라비아 리그로 이적 당시 현지 법상으로는 혼외 동거가 엄격히 금지됐음에도 사우디 당국은 이례적으로 두 사람의 동거를 허용해 화제가 된 바 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


