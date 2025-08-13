파리 개선문 ‘무명용사 불꽃’으로 담뱃불을…프랑스 공분 [잇슈 SNS]

동영상 고정 취소

제1차 세계대전에서 전사한 프랑스 무명용사들을 위한 추모 공간에서 몰지각한 행동을 한 남성이 프랑스 전역을 들끓게 했습니다.



땅바닥에서 피어오르는 작은 불꽃 앞에 몸을 숙인 뒤 태연히 담뱃불을 붙이는 남자 주변 사람들은 이 모습을 보고 어이없는 표정을 짓습니다.



그도 그럴 것이 이 불꽃은 프랑스 파리 개선문 아래 위치한 '무명용사의 묘'의 추모 불꽃인데요.



주변 관광객들에게 촬영된 이 모습은 소셜미디어를 통해 확산되면서 프랑스 전역에 공분을 불러일으켰는데요.



프랑스 정부 역시 역사적 상징을 훼손한 행위이자 국가에 대한 명백한 모욕이라며 공개 비판했고 보훈부 장관은 "파리 검찰에 사건을 접수하고 이 남성을 찾아내 본보기가 되도록 할 것이라며 강력한 법적 조치를 예고했습니다.



결국 문제의 남성은 프랑스 당국에 체포됐고 혐의를 모두 인정한 것으로 알려졌습니다.



지금까지 잇슈 SNS였습니다.



