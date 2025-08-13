제주 코로나19 증가세…50세 이상 75% 차지

동영상 고정 취소

제주도 보건환경연구원은 올해 들어 32주차인 지난 3일부터 9일까지 일주일간 도내 코로나19 감염증 검출률이 50%로 나타났다고 밝혔습니다.



이는 4주 전 검출률 8%에 비해 6배 이상 늘어난 수치로, 전국 평균보다도 높습니다.



연령별로는, 50세 이상 중장년과 고령층이 도내 코로나19 환자의 75% 이상 차지했는데, 여름철 에어컨 사용으로 인한 내부 환기 부족과 휴가철 대면 접촉 증가가 원인으로 꼽힙니다.



