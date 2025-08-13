올해 2분기 제주 경제 악화…인구 861명 순유출

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

올해 2분기 제주지역 경제 사정이 나빠진 것으로 나타났습니다.



통계청 제주사무소 자료를 보면 제주지역 광공업과 서비스업 생산지수는 지난해 같은 분기대비 각각 2.2%와 9.2% 줄었습니다.



