올해 2분기 제주 경제 악화…인구 861명 순유출
입력 2025.08.13 (07:50) 수정 2025.08.13 (09:20)
올해 2분기 제주지역 경제 사정이 나빠진 것으로 나타났습니다.
통계청 제주사무소 자료를 보면 제주지역 광공업과 서비스업 생산지수는 지난해 같은 분기대비 각각 2.2%와 9.2% 줄었습니다.
통계청 제주사무소 자료를 보면 제주지역 광공업과 서비스업 생산지수는 지난해 같은 분기대비 각각 2.2%와 9.2% 줄었습니다.
올해 2분기 제주지역 경제 사정이 나빠진 것으로 나타났습니다.
통계청 제주사무소 자료를 보면 제주지역 광공업과 서비스업 생산지수는 지난해 같은 분기대비 각각 2.2%와 9.2% 줄었습니다.
통계청 제주사무소 자료를 보면 제주지역 광공업과 서비스업 생산지수는 지난해 같은 분기대비 각각 2.2%와 9.2% 줄었습니다.
