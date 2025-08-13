여객기 음주 난동 50대 징행유예 2년

동영상 고정 취소

대구지방법원은 술에 취해 여객기에서 난동을 부린 혐의로 기소된 50대에게 징역 4개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.



이 남성은 지난 4월 제주에서 대구로 향하던 한 여객기에서 술에 취해 1시간 반 동안 다른 승객에게 욕설과 신체 접촉을 하고, 좌석을 발로 차는 등 소란을 피운 혐의로 기소됐습니다.



재판부는 피고인의 죄질이 무거우나 만취 상태였고 깊이 반성하고 있다며 양형 이유를 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!