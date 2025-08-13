대구자치경찰, 보호조치 스토킹 사건 전수 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

대구자치경찰위원회가 최근 잇따른 스토킹 범죄에 대응하기 위해 대책을 강화했습니다.



오는 29일까지 보호조치가 진행 중인 스토킹 사건 170여 건을 전수 점검하고, 재발 우려가 큰 가해자에 대해서는 위치추적 전자장치 부착 등 추가 보호조치를 시행합니다.



또 피해자 상황에 맞춰 민간 경호와 지능형 CCTV 설치, 임시숙소 제공 등도 지원할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!