해외여행객 모기 매개 감염병 주의보

보건당국이 해외여행객을 대상으로 모기 매개 감염병에 대한 주의를 요청했습니다.



중국 광둥성 등에서 유행하는 치쿤구니아열은 이집트숲모기와 흰줄숲모기를 통해 감염되는데, 일주일 전후 잠복기를 거쳐 발열과 관절통, 발진 등이 생깁니다.



또 동남아에서 확산하고 있는 뎅기열은 발열과 근골격 통증, 복부압통 등을 동반합니다.



보건당국은, 치쿤구니아열과 뎅기열이 치료제나 백신이 없는 만큼 긴 옷 착용과 모기 기피제 사용이 도움이 된다고 설명했습니다.



