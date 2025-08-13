아열대성 소형해파리 대량 출현 “피서객 주의”
입력 2025.08.13 (09:04) 수정 2025.08.13 (10:01)
경북 동해안에 아열대성 소형 해파리인 푸른우산관해파리가 대량 출현해 피서객 주의가 필요합니다.
경북소방본부는 지름 2~3㎝ 크기의 푸른우산관해파리가 7월 중순 제주 해역에서 처음 관측된 이후 경북 동해안 일대에서도 대량으로 출현하고 있다고 밝혔습니다.
이 해파리는 독성이 강하지는 않지만, 사람 피부에 접촉하면 알레르기 반응이나 접촉성 피부염을 유발할 수 있다며 소방당국은 주의를 당부했습니다.
