아열대성 소형해파리 대량 출현 “피서객 주의”

동영상 고정 취소

경북 동해안에 아열대성 소형 해파리인 푸른우산관해파리가 대량 출현해 피서객 주의가 필요합니다.



경북소방본부는 지름 2~3㎝ 크기의 푸른우산관해파리가 7월 중순 제주 해역에서 처음 관측된 이후 경북 동해안 일대에서도 대량으로 출현하고 있다고 밝혔습니다.



이 해파리는 독성이 강하지는 않지만, 사람 피부에 접촉하면 알레르기 반응이나 접촉성 피부염을 유발할 수 있다며 소방당국은 주의를 당부했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!