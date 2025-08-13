경상남도, 중국인 단체 관광객 1인당 5만 원 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

다음 달부터 시작되는 중국인 단체 관광객 한시적 무비자 입국을 앞두고 경상남도가 중국인 대상 체류형 관광상품을 판매합니다.



경상남도는 올해 상반기 중국, 대만 현지 여행사들과 체류형 단체 관광상품을 기획한데 이어, 관광객 1인당 숙박비 5만 원을 지원하기로 했습니다.



