고성군 “체육인 12만 명 찾아…파급 효과 100억 원”

고성군이 올 상반기 겨울철 전지훈련과 34건의 스포츠 대회로 12만 7천여 명의 선수단과 관람객이 방문했다고 밝혔습니다.



내용별로는 겨울 전지훈련에 4만 9천여 명, 전국대회에 만 4천여 명, 경상남도 대회 6만 4천여 명으로 집계됐으며, 약 100억 원의 경제 유발 효과가 발생한 것으로 분석했습니다.



