외교장관, 미 대사대리와 ‘MASGA’ 조선소 방문…“조선협력, 동맹발전 핵심축”

조현 외교부 장관과 조셉 윤 주한 미국대사대리가 이달 말 예정된 한·미 정상회담을 앞두고 한·미 간 조선 협력 강화 프로젝트 ‘마스가’(MASGA) 성공을 위해 국내 조선 현장을 둘러봤습니다.



외교부와 HD현대는 오늘(13일) 울산 HD현대중공업 본사에서 조석 부회장과 이상균 대표, 조현 외교부 장관, 조셉 윤 주한미국대사대리, 김석기 국회 외교통일위원회 위원장, 김기현 APEC 정상회의 지원 특별위원회 위원장 등이 참석한 가운데 한·미 조선 협력 강화를 위한 방안을 논의했다고 밝혔습니다.



조 장관은 현장 시찰을 통해 한국이 미국의 조선업 재건을 위한 최적의 파트너라는 점을 재확인하면서, 양국 간 조선 협력을 본격적으로 진행해 나가기 위한 협력 체계를 강화하고 구체 방안을 모색해 나가자고 했습니다.



조 장관은 “한미동맹이 안보뿐 아니라 경제 및 첨단기술 분야까지 아우르는 포괄적 전략 동맹 관계로 발전하고 있다”며 “조선업 협력이 동맹 발전을 위한 핵심 축 중 하나로 부상하고 있는 만큼 외교부로서도 관계부처 및 우리 업계와 함께 한미 조선협력이 호혜적인 결과로 이어지도록 미측과 적극적으로 협의해 나가겠다”고 말했습니다.



김석기 외교통일위원장도 “양국 간 조선협력이 원활하게 이루어질 수 있도록국회 차원에서 적극적으로 지원해 나가겠다”고 말했습니다.



HD현대중공업 이상균 대표는 브리핑을 통해 자사가 보유한 세계 최고 수준의 건조 능력과 기술을 소개하고, HD현대가 그리는 조선업의 미래 비전을 설명했습니다.



방문단은 먼저 상선 건조 현장을 찾아 실제 선박의 건조 작업을 살펴본 후 특수선 야드로 이동해 안벽에 정박 중인 차세대 이지스 구축함 2번함 ‘다산정약용함’에 대한 브리핑을 들었습니다.



HD현대는 마스가 프로젝트 지원을 위해 미국과 다양한 협력을 이어가고 있습니다.



구체적으로 미국 현지 조선사인 에디슨 슈에스트 오프쇼어, 헌팅턴 잉걸스와는 각각 상선 공동 건조 및 함정 사업 협력을 펼치고 있고, 이달 초애는 미 해군 7함대 소속의 4만1천t급 화물보급함 ‘USNS 앨런 셰퍼드’함의 정기 정비 사업을 수주했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



