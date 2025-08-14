국제 8·25 한미 정상회담

미국 국무 “철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대”

입력 2025.08.14 (06:26) 수정 2025.08.14 (06:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

마코 루비오 미국 국무장관이 현지 시각 13일 “우리는 철통같은 한미동맹을 진전시키기 위해 이재명 대통령 및 그의 행정부와 협력하길 고대한다”고 밝혔습니다.

루비오 장관은 한국 광복절을 앞두고 ‘한국 국경일(광복절)’이라는 제목의 언론 성명(Press Statement)을 통해 “우리는 없어서는 안 될 동맹으로서 번영을 확대하고, 가장 시급한 글로벌 안보 도전에 맞서기 위해 계속 협력할 것”이라며 이같이 강조했습니다.

루비오 장관은 “70년 이상 미국과 한국은 공동의 가치와 상호 이익을 바탕으로 동맹을 담금질해 왔다”며 “미국은 회복력 있는 민주주의 국가이자 소중한 경제 파트너로 번성해 온 한국과 함께하게 돼 자랑스럽다”고 덧붙였습니다.

또 “미국 정부를 대표해 국경일을 경축하는 한국인에게 진심 어린 축하를 전한다”고 밝혔습니다.

백악관 국가안보보좌관 대행을 겸임하고 있는 루비오 장관은 성명에서 한미 정상회담을 거론하진 않았지만 오는 25일 백악관에서 열릴 한미 정상회담에 앞서 트럼프 행정부의 양국 관계 중시 기조를 확인한 것으로 풀이됩니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미국 국무 “철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대”
    • 입력 2025-08-14 06:26:13
    • 수정2025-08-14 06:27:42
    국제
마코 루비오 미국 국무장관이 현지 시각 13일 “우리는 철통같은 한미동맹을 진전시키기 위해 이재명 대통령 및 그의 행정부와 협력하길 고대한다”고 밝혔습니다.

루비오 장관은 한국 광복절을 앞두고 ‘한국 국경일(광복절)’이라는 제목의 언론 성명(Press Statement)을 통해 “우리는 없어서는 안 될 동맹으로서 번영을 확대하고, 가장 시급한 글로벌 안보 도전에 맞서기 위해 계속 협력할 것”이라며 이같이 강조했습니다.

루비오 장관은 “70년 이상 미국과 한국은 공동의 가치와 상호 이익을 바탕으로 동맹을 담금질해 왔다”며 “미국은 회복력 있는 민주주의 국가이자 소중한 경제 파트너로 번성해 온 한국과 함께하게 돼 자랑스럽다”고 덧붙였습니다.

또 “미국 정부를 대표해 국경일을 경축하는 한국인에게 진심 어린 축하를 전한다”고 밝혔습니다.

백악관 국가안보보좌관 대행을 겸임하고 있는 루비오 장관은 성명에서 한미 정상회담을 거론하진 않았지만 오는 25일 백악관에서 열릴 한미 정상회담에 앞서 트럼프 행정부의 양국 관계 중시 기조를 확인한 것으로 풀이됩니다.
정지주
정지주 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
외교장관, 미 대사대리와 ‘MASGA’ 조선소 방문…“조선협력, 동맹발전 핵심축”

외교장관, 미 대사대리와 ‘MASGA’ 조선소 방문…“조선협력, 동맹발전 핵심축”
정상회담 의제는?…동맹 현대화·한반도 비핵화 공조 논의

정상회담 의제는?…동맹 현대화·한반도 비핵화 공조 논의
“한미 정상, 25일 첫 회담”…“방일도 검토 중”

“한미 정상, 25일 첫 회담”…“방일도 검토 중”
이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

수도권 오전까지 시간당 최대 70mm 강한 비…<br>동부간선도로 통제 해제

수도권 오전까지 시간당 최대 70mm 강한 비…동부간선도로 통제 해제
수도권 최고 70mm 폭우…<br>아침 출근길 고비

수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비
이 대통령 “국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야”

이 대통령 “국가 재정 취약…수확 위해 빌려서라도 씨 뿌려야”
특검, 오늘 김건희 구속 후 첫 <br>소환 조사

특검, 오늘 김건희 구속 후 첫 소환 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.