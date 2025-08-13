국정위, 오늘 국민보고회…국정 과제 123개 발표
입력 2025.08.13 (12:15) 수정 2025.08.13 (12:25)
국정기획위원회가 오늘 오후 대국민 보고회를 열어 이재명 정부의 국정과제 123개를 발표하고 활동을 마무리합니다.
국정과제에는 인공지능 3대 강국, 첨단 전략산업 투자펀드 조성, 전시작전통제권 전환과 헌법 개정 등이 담길 것으로 전해졌습니다.
새 정부의 인수위원회 격으로 출범한 국정위는 오늘을 끝으로 두 달가량의 활동을 마치게 됩니다.
