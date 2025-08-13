국정위, 오늘 국민보고회…국정 과제 123개 발표

동영상 고정 취소

국정기획위원회가 오늘 오후 대국민 보고회를 열어 이재명 정부의 국정과제 123개를 발표하고 활동을 마무리합니다.



국정과제에는 인공지능 3대 강국, 첨단 전략산업 투자펀드 조성, 전시작전통제권 전환과 헌법 개정 등이 담길 것으로 전해졌습니다.



새 정부의 인수위원회 격으로 출범한 국정위는 오늘을 끝으로 두 달가량의 활동을 마치게 됩니다.



