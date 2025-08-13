공무원 숙박비 과다 지급…행안부, 개선안 통보

동영상 고정 취소

KBS가 단독 보도한 공무원 연수 숙박비 과다 지급 논란과 관련해, 지난달 30일 행정안전부가 전국 17개 시·도에 개선안을 보낸 걸로 확인됐습니다.



개선안에는 지방자치단체장이 소속 공무원을 타지 교육기관에 파견할 때 숙박비를 지급하려면 증빙 서류를 갖춰 실제 지출 금액을 지급해야 한다는 내용이 담겼습니다.



또 실비 정산이 아닌 정액 지급의 경우에도, 평균 숙박료 등을 고려해야 한다고 명시했습니다.



앞서 KBS는 5급 승진자 공무원들이 지방자치인재개발원에서 연수를 받을 때, 실제보다 약 3배 많은 숙박비를 받아 연간 20억에서 30억 원의 세금이 낭비된다고 보도했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!